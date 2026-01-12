下周這日換濕冷空氣！吳聖宇：強度較強、濕冷恐達一周

1月以來冷空氣一波波，冷個沒完，但最近多屬於乾冷型，下周起冷空氣可能要換濕冷型態了。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周日(18日)下午到晚間起下一波冷空氣南下，強度較強，且持續時間較久，可能從19日一路影響到24、25日，地面冷高壓預報屬於東路南下型，冷空氣以渡海(黃海、東海)來台的路徑為主，中高層東亞主槽也將顯著南伸，帶動長江流域冬雨帶潮溼水氣下壓到華南、南灣上空，整體環境水氣較多，可能是偏向濕冷型的一周。

吳聖宇說，屆時北部、東半部降雨機會高，中南部雲量多，山區有局部降雨機會，高山地區則可能會有一段比較容易出現冰霰或雪的時期，跟上周乾冷型的狀況有些不同。

此外，吳聖宇指出，菲律賓東方本周將有熱帶低壓或颱風發展機會，目前已經逐漸在雲圖上可以看到雛形，後續發展起來機會頗高，應該是在菲律賓以東就逐漸轉向北、東北移動，外圍水氣可能上到巴士海峽、台灣東南方海面，預估不會直接來到台灣上空，除非一路跑到呂宋島上空或是呂宋島西方海域，不然對台灣天氣沒有明顯影響機會。

最近天氣，吳聖宇說，今水氣增多，各地雲量偏多，有些地方有局部零星降雨，高山地區可能出現局部零星冰霰或雪。溫度比起前兩天回升，因雲多陽光不強，回升幅度不大，夜晚清晨仍然寒冷。

明上半天各地雲量仍較多，偶有局部零星降雨，下半天乾空氣進入，各地漸轉多雲到晴天氣。底層則有一小股東北季風南下，溫度變化有限，夜晚清晨低溫仍要注意，尤其是雲開了之後的輻射冷卻作用。

吳聖宇指出，周三起到周六空氣整體較為偏乾，冷空氣強度偏弱，預估溫度持續回升，且天氣較為穩定。白天溫暖，夜晚清晨注意輻射冷卻低溫發生，日夜溫差大，西半部可能有局部霧。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。