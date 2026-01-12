攸關數十萬人通勤！台65線增設新莊第二匝道核定 9.8億中央允全額負擔

「台65線增設新莊第二南下出口匝道」攸關南新莊、樹林數十萬人通勤，立法院交通委員會今到現地考察，民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡與新北市議員翁震州共同宣布，行政院已核定計畫，未來新設匝道銜接環漢路，可望大幅改善中正路壅塞，且總經費9.8億元由中央全額負擔，拚明年發包、動工。

今天現勘由交通委員會召委李昆澤召集，今天包括立法委員蘇巧慧、吳秉叡，與新莊議員翁震州也都到場視察。

蘇巧慧表示，吳秉叡和她長期爭取台65線增設新莊第二南下出口匝道，未來新設匝道工程不只將紓緩中正路交通壅塞現狀，「第二南下出口」銜接環漢路後，可大幅改善南新莊、樹林地區超過四十萬人的通勤環境，感謝中央和地方政府一起合作努力，才能讓行政院在今天正式核定計劃。

蘇巧慧指出，她擔任立委以來持續為新北爭取中央資源，改善新北路網建設，包括台65線增設浮洲橋匝道，也正積極爭取、推動台65線延伸龍潭的「板龍快速道路計劃」，以及去年十月陸續完工通車的「五股交流道改善工程」，此次計畫她和吳秉叡也共同爭取中央全額負擔工程經費9.8億元，交通部長陳世凱更現場承諾，今天就將核定綜合規劃。

蘇巧慧，中央未來更預計將投入50億元經費，提升新北整體交通環境，對於台65線新莊第二南下出口匝道，期盼接下來地方和中央一起合作，讓新增匝道工程明年發包、動工。

吳秉叡說，現在台65線南下出口車流將與中正路、新樹路車流交會，導致出口回堵現象嚴重，增設新莊第二南下出口後，車流能夠直接銜接至環漢路，將大幅減少往後港、西盛、迴龍、樹林方向民眾的通勤時間。

翁震州說，由於塭仔圳重劃區動工，部分道路因工程而封閉，現在不少從台65進入市區的車輛，都被迫繞行中正路、新樹路、建國一路、建福路等，造成尖峰時段車流打結、塞車狀況嚴重，未來塭仔圳重劃區完成開發後，隨著人口移入，車流量勢必增加，他將持續緊盯工程計劃進度，要求市府加速進度，期盼工程能夠在侯友宜市長卸任前順利發包、動工。