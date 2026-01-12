老司機注意！變換車道「有打方向燈」 因一狀況仍恐被罰3000元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
駕駛上路要注意，打方向燈有規定要打完全程。示意圖／ingimage
開車上路如有變換車道，鴐駛人務必要打方向燈，但除了打燈外，時間也很重要。日前有位駕駛行駛台61線時，雖然他有打方向燈，但因為燈號沒有「全程閃爍」，所以遭到後方車輛檢舉，開罰3000元。駕駛雖然不服檢舉，提起行政訴訟，但法官明確表示，方向燈必須顯示到「這活動結束」，因此最後駕駛遭法院判決敗訴。

這名駕駛主張，他在變換車道前已提前打燈，而且在開車的過程中，並沒有造成危險，質疑裁罰過重。不過，法院審理後指出，依據《高速公路及快速公路交通管制規則》，變換車道時，方向燈必須從車身開始偏移起持續閃爍，直到「四輪完全進入新車道」為止。法官勘驗畫面發現，該車在壓線過程中燈號幾次已經熄滅，並非全程持續顯示，認定違規屬實。

所以到底方向燈要打多久才合法呢？法規強調要「全程使用」，意思是從準備跨線開始，到車輛完全進入新車道、回正後才能關閉。如果只是在要切換的瞬間「閃一下」方向燈，或者是在車身還沒入線前就熄燈，都是沒有依照規定變換車道。根據《道路交通管理處罰條例》，一般道路未依規定使用燈光處1,200元至3,600元，若是在高速公路或快速道路，罰鍰則提高為3,000元至6,000元。

另外，車輛在左轉專用道停等紅燈時，如果沒有「全程」開啟方向燈，可能會遭到後車檢舉，而收到罰單。依據《道路交通安全規則》第102條規定，駕駛人於左轉或右轉時，應於行駛至轉彎前30公尺處開啟方向燈。而在變換車道、超車、靠邊停車及起步等行為中，也應全程使用方向燈，就算在等紅燈的狀態下，方向燈也不能關掉；違者依42條將處以1200元至3600元，不得不慎。

