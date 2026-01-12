快訊

台北路邊不能抽菸了？董氏力挺「台北無菸城市」 杜絕二手菸、三手菸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天受訪表示，年底前推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。記者胡經周／攝影 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
台北市長蔣萬安今天受訪表示，年底前推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。

台北市長蔣萬安將在今年底前推動「無菸城市」，擬參考日本東京設置吸菸區，分流吸菸者與非吸菸者，打造永續的公共環境。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，樂見其成，非常贊同「台北無菸城市」計畫，除了室內公共及工作場所全面禁菸，也規畫戶外定點吸菸，避免二手菸、三手菸的健康危害。

林清麗指出，世界衛生組織的無菸環境政策，自2004年開始在公約定得很清楚，室內百分之百禁菸，不能設吸菸室，因為10分鐘後嗅覺疲乏，民眾不知道身處在二手菸、三手菸的危害中。台灣的餐廳、旅館、商場、夜店、酒吧、餐酒館及老人安養中心，仍可設室內吸菸室，但必須獨立空調、獨立隔間負壓且設置自動平行門等規定。

林清麗說，鄰近的香港跟台灣一樣地狹人稠，但為了保障公眾健康，禁菸防治非常嚴格，禁菸區涵蓋室內幾乎所有公共室內空間及多處室外區。另外，香港全面禁止另類吸菸產品（電子煙、加熱菸）的進口、銷售和公共場所使用，自2026年1月起，擴大明定排隊時不得吸菸，旨在減少二手菸暴露，促進禁菸文化。

蔣萬安推行「台北無菸城市」計畫，擬參考日本東京設置吸菸區，採取「原則禁止、例外開放」模式，林清麗認為，東京執行非常成功，但會造成吸菸者到巷弄內吸菸，產生二手菸或菸蒂怎麼處理等問題，有些人直接把菸蒂丟到地上踩熄，造成環境汙染。以澳洲雪梨為例，吸菸區域有嚴格規定，並使用「專用熄菸桶」，目的是減少煙蒂亂丟，維持環境衛生。

「蔣市長推動無菸城市的政策，方向很正確，也符合菸害防制新法。」林清麗說，目前台灣由衛生局設置戶外定點吸菸區，但是管理由環保局針對「亂丟菸蒂」開罰，且稽查人員嚴重不足。而在違規稽查方面，香港的執法由警察及衛生、環保單位共同執行，澳洲雪梨也是，多個單位一條龍改善市容景觀、遠離二手菸危害，讓民眾享有清新空氣及肺健康的權利，這點台灣仍待改善。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

