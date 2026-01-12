快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

鹿港牙醫發明人體工學錘、改良牙科析量器 iENA德國發明展摘金奪銀

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港鎮達榮牙醫診所醫師施瑞源在「2025年iENA德國紐倫堡國際發明展」，以「人體工學錘子」獲金牌、「牙科析量器改良設計」獲銀牌。圖／彰化縣府提供
彰化鹿港鎮達榮牙醫診所醫師施瑞源在「2025年iENA德國紐倫堡國際發明展」，以「人體工學錘子」獲金牌、「牙科析量器改良設計」獲銀牌。圖／彰化縣府提供

彰化鹿港鎮達榮牙醫診所醫師施瑞源在「2025年iENA德國紐倫堡國際發明展」，以「人體工學錘子」獲金牌、「牙科析量器改良設計」獲銀牌，牙科析量器的改良更是他歷經36年研究的突破，彰化縣長王惠美表揚施醫生及其他獲獎者，稱他們是彰化人的驕傲，期待這些創新成果能造福更多民眾。

iENA德國紐倫堡國際發明展，被譽為「發明界奧斯卡」，今年吸引21個國家、274家參展商，展示540多件創新發明作品競逐榮譽。

彰化縣發明人表現亮眼，施瑞源被譽為「牙醫發明家」，致力於研發創新的牙科醫療儀器，過去在國際發明展上屢獲佳績，發明涵蓋領域廣泛，過去「列車預警煞車系統」、「露營釘結構」就曾榮獲德國紐倫堡國際發明展金牌與銀牌。

這次發明「人體工學鎚、斧結構」具備精確角度手柄與拋物線錘頭設計，即使打擊角度略有偏差，也能保持打釘準確性，手腕保持正直，減少手部壓力與職業性傷害，同時降低釘子彎曲情況，讓使用者更輕鬆有效地完成工作。

施瑞源的牙科析量器改良設計歷經長時間研究，突破牙醫界的難題。傳統析量器在重新定位三個等高點時常會跑掉，操作困難，他則在置放台下方加上三個獨立螺絲，分別調整三點高度，使牙醫師與技師能快速、精準完成定位，大幅提升活動假牙製作的準確度與效率。

此外，勤益科技大學學生阮柏翰學團隊的「遠端車廂遙控快速降溫控制裝置」與台北大學教授林伯星的「坐姿辨識模型及系統」也分別獲金牌，彰化人合計勇奪3金1銀佳績，為地方爭光。

縣府經濟暨綠能發展處指出，彰化縣人才濟濟，這次的國際表現不僅展現地方創新力，也激勵更多縣民發揮「用創造改造生活，用實作成就夢想」的精神。

彰化鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源醫師的女兒施懿庭代領獎項。圖／彰化縣府提供
彰化鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源醫師的女兒施懿庭代領獎項。圖／彰化縣府提供

發明展 牙醫

延伸閱讀

以德簽署安全協議 強化反恐與網路防衛合作

狠批川普外交政策摧毀秩序 德國總統：勿讓世界淪賊窩

洗牙前才臨時用牙線清潔？牙醫曝不希望你看診前做的4件事

屏東地下牙醫看診15年「深受信任」 二審法官刑期、不法所得都給折扣

相關新聞

下周這日換濕冷空氣！吳聖宇：強度較強、濕冷恐達一周

1月以來冷空氣一波波，冷個沒完，但最近多屬於乾冷型，下周起冷空氣可能要換濕冷型態了。

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每...

TPASS恐斷炊4市首長開會 若取消交通成本增 延續政策為共識

中央政府總預算卡關，恐讓TPASS 1200月票斷炊。基北北桃4市首長今天到台北市公運處開會因應，經過1個半小時會議，台...

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」大陸用語遭炎上 業者急發188字聲明

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引...

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

基北北桃4市首長今天到台北市公運處因應TPASS恐斷炊開會，經過1個半小時會議後受訪。新北市交通局長鍾鳴時盼，中央能告知...

寒流來襲當心「腳中風」 桃園8旬男電毯取暖燙傷險截肢

近日寒流接力來襲，氣溫驟降不僅讓人手腳冰冷，也悄悄提高心血管疾病風險，其中「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD）因好發於下肢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。