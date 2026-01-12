鹿港牙醫發明人體工學錘、改良牙科析量器 iENA德國發明展摘金奪銀
彰化鹿港鎮達榮牙醫診所醫師施瑞源在「2025年iENA德國紐倫堡國際發明展」，以「人體工學錘子」獲金牌、「牙科析量器改良設計」獲銀牌，牙科析量器的改良更是他歷經36年研究的突破，彰化縣長王惠美表揚施醫生及其他獲獎者，稱他們是彰化人的驕傲，期待這些創新成果能造福更多民眾。
iENA德國紐倫堡國際發明展，被譽為「發明界奧斯卡」，今年吸引21個國家、274家參展商，展示540多件創新發明作品競逐榮譽。
彰化縣發明人表現亮眼，施瑞源被譽為「牙醫發明家」，致力於研發創新的牙科醫療儀器，過去在國際發明展上屢獲佳績，發明涵蓋領域廣泛，過去「列車預警煞車系統」、「露營釘結構」就曾榮獲德國紐倫堡國際發明展金牌與銀牌。
這次發明「人體工學鎚、斧結構」具備精確角度手柄與拋物線錘頭設計，即使打擊角度略有偏差，也能保持打釘準確性，手腕保持正直，減少手部壓力與職業性傷害，同時降低釘子彎曲情況，讓使用者更輕鬆有效地完成工作。
施瑞源的牙科析量器改良設計歷經長時間研究，突破牙醫界的難題。傳統析量器在重新定位三個等高點時常會跑掉，操作困難，他則在置放台下方加上三個獨立螺絲，分別調整三點高度，使牙醫師與技師能快速、精準完成定位，大幅提升活動假牙製作的準確度與效率。
此外，勤益科技大學學生阮柏翰學團隊的「遠端車廂遙控快速降溫控制裝置」與台北大學教授林伯星的「坐姿辨識模型及系統」也分別獲金牌，彰化人合計勇奪3金1銀佳績，為地方爭光。
縣府經濟暨綠能發展處指出，彰化縣人才濟濟，這次的國際表現不僅展現地方創新力，也激勵更多縣民發揮「用創造改造生活，用實作成就夢想」的精神。

