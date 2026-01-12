癌症時鐘持續加快 台南推動「一馬當先」健康大禮包

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府衛生局推出「一馬當先，健康篩檢」大禮包，今舉辦記者會開箱，並宣布活動開跑。圖／南市衛生局提供
為守護台南市民健康並打造高齡友善城市，台南市政府衛生局推出「一馬當先，健康篩檢大禮包，今由副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲啟動健康大禮包計畫，衛生局長李翠鳳提到，有鑑於癌症時鐘持續加快，鼓勵市民把握關鍵年齡主動接受癌症與健康篩檢，及早守護自身健康。

李翠鳳說，最新癌症時鐘快轉14秒，每3分48秒即有1人罹癌，而早期癌症多無症狀，定期篩檢是降低死亡率、增加治癒率的關鍵，今年起新增公費胃癌篩檢服務，同時也推出「健康大禮包」，呼籲民眾可多加利用。

徐健麟則表示，市府今年特別針對30、40、45、50及65歲5大關鍵年齡層，量身打造專屬「健康大禮包」，即日起至2月28日止符合指定年齡的市民，完成篩檢並依規定登記，即可獲得300元禮券，鼓勵市民養成定期篩檢的良好習慣。

衛生局進一步說明，本次篩檢項目包含30歲子宮頸癌篩檢、40歲成人預防保健服務、45歲乳癌篩檢、50歲大腸癌及胃癌篩檢，以及65歲ICOPE長者內在功能評估，協助市民及早掌握健康狀況。相關篩檢資訊可至「台南市愛篩檢平台」查詢，或撥打諮詢專線詢問。

篩檢 衛生局 大禮包

