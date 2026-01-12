快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

長庚中醫師遭賣藥不實廣告冒名 院方：報警偵辦中

中央社／ 台北12日電

醫師遭AI不實廣告冒名事件頻傳，這次受害的是長庚大學中醫學系教授兼系主任楊賢鴻；醫院今天回應，相關內容與活動皆非醫院及醫師所屬或授權，已報警處理，目前已在偵辦階段。

刑事局昨天指出，一名70多歲、長期飽受糖尿病與四肢水腫困擾的陳姓慢性病患，去年7月誤信臉書（Facebook）上AI假冒楊賢鴻名義與照片詐騙廣告，點擊後加入中醫養生LINE帳號，遭詐騙集團以「線上問診」手法推銷來路不明藥物，個案花費高達新台幣20萬元，服用後更導致水腫惡化住院。

長庚醫院今天透過文字向媒體說明，社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非院方及楊賢鴻所屬或授權；楊賢鴻已於去年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中，並呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，以免受騙上當。

院方提醒，如有就醫或諮詢需求，務必透過醫院官方網站、正式掛號系統或合法聯絡管道進行查詢與預約，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證社群帳號詢問偏方；藥品也應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明藥品。

根據長庚醫院網站資料，楊賢鴻出身於百年中醫世家，是中醫界抗過敏專家，長年從事中醫藥研究，尤以過敏性疾病中醫治療為主；自從2001年發表全球首篇中醫過敏性鼻炎治療臨床及基礎研究後，從此將台灣中醫治療過敏性鼻炎帶入實證醫學領域。

楊賢鴻今天告訴中央社記者，這並不是第一次遭到來路不明的廣告冒名；過去網路尚未普及時，就曾發生遊覽車整批載客推銷情況，廣告宣稱由他代言龜鹿二仙膠，直到有診間患者開心告訴他，買到了他代言的產品，他才驚覺事態嚴重。

楊賢鴻說，當時雖然報警處理，但由於團購過程全程禁止拍照，證據不足，最後不了了之，這次則是在網路上發現冒名廣告，因此立即報警；呼籲政府應更積極向民眾宣導，若有醫療需求，應到醫院或醫療院所尋求專業醫師協助，否則不僅花錢，還可能傷身。

楊賢鴻表示，台灣健保制度已大幅提升就醫可近性，民眾若身體不適，應及早就醫，而不是誤信廣告偏方，花大錢購買來路不明產品，這樣不但可能無效，還可能延誤治療黃金時期。

廣告 中醫 醫師

延伸閱讀

冒牌中醫網路看診賣藥 7旬翁花20萬吃完四肢水腫住院

工會批大同醫院人力不足 長庚稱「指控不實」：服務量成長

月經怎樣才算正常？ 中醫師：靠五指標判斷 經血粉淡色「這原因」造成

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

相關新聞

下周這日換濕冷空氣！吳聖宇：強度較強、濕冷恐達一周

1月以來冷空氣一波波，冷個沒完，但最近多屬於乾冷型，下周起冷空氣可能要換濕冷型態了。

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每...

TPASS恐斷炊4市首長開會 若取消交通成本增 延續政策為共識

中央政府總預算卡關，恐讓TPASS 1200月票斷炊。基北北桃4市首長今天到台北市公運處開會因應，經過1個半小時會議，台...

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」大陸用語遭炎上 業者急發188字聲明

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引...

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

基北北桃4市首長今天到台北市公運處因應TPASS恐斷炊開會，經過1個半小時會議後受訪。新北市交通局長鍾鳴時盼，中央能告知...

寒流來襲當心「腳中風」 桃園8旬男電毯取暖燙傷險截肢

近日寒流接力來襲，氣溫驟降不僅讓人手腳冰冷，也悄悄提高心血管疾病風險，其中「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD）因好發於下肢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。