TPASS恐斷炊？ 桃市府：編6.2億預算盼中央速提應變計畫
中央總預算持續卡關，外界憂心TPASS通勤月票恐斷炊，基北北桃4市交通首長今早齊聚北市討論應對應策，桃園市交通局稍早表示，市府今年度已編列6.2億元預算因應，也呼籲中央盡速確認預算，確保政策穩定延續。
桃園市交通局長張新福指出，TPASS自2023年7月上線以來，已成為基北北桃通勤、通學族群高度仰賴的交通工具。桃園與雙北之間就業、就學與日常往來頻繁，跨縣市移動已是民眾生活常態，TPASS有效降低交通支出，提升公共運輸使用率，對維繫區域整體運作與民眾生活便利性具有關鍵作用。
張新福表示，為落實這項攸關通勤族權益的重要政策，市府今年度編列預算6.2億元預算，專款撥補公共運輸業者；在中央補助尚未到位前，市府將同基北北立場，先行籌資代墊，以確保TPASS服務不中斷，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升政策執行彈性。
交通局表示，TPASS不僅是交通票證，更是支撐基北北桃共同生活圈的重要公共運輸制度。桃市府期盼，中央應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓TPASS政策得以穩定推動、永續發展。
