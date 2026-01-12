快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

聽新聞
0:00 / 0:00

TPASS恐斷炊？ 桃市府：編6.2億預算盼中央速提應變計畫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
外界憂心TPASS通勤月票恐斷炊，基北北桃4市交通首長今早齊聚北市討論應對應策，桃園市交通局表示，市府今年度已編列6.2億元預算因應，呼籲中央盡速確認預算，確保政策延續。本報資料照片
外界憂心TPASS通勤月票恐斷炊，基北北桃4市交通首長今早齊聚北市討論應對應策，桃園市交通局表示，市府今年度已編列6.2億元預算因應，呼籲中央盡速確認預算，確保政策延續。本報資料照片

中央總預算持續卡關，外界憂心TPASS通勤月票恐斷炊，基北北桃4市交通首長今早齊聚北市討論應對應策，桃園市交通局稍早表示，市府今年度已編列6.2億元預算因應，也呼籲中央盡速確認預算，確保政策穩定延續。

桃園市交通局長張新福指出，TPASS自2023年7月上線以來，已成為基北北桃通勤、通學族群高度仰賴的交通工具。桃園與雙北之間就業、就學與日常往來頻繁，跨縣市移動已是民眾生活常態，TPASS有效降低交通支出，提升公共運輸使用率，對維繫區域整體運作與民眾生活便利性具有關鍵作用。

張新福表示，為落實這項攸關通勤族權益的重要政策，市府今年度編列預算6.2億元預算，專款撥補公共運輸業者；在中央補助尚未到位前，市府將同基北北立場，先行籌資代墊，以確保TPASS服務不中斷，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升政策執行彈性。

交通局表示，TPASS不僅是交通票證，更是支撐基北北桃共同生活圈的重要公共運輸制度。桃市府期盼，中央應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓TPASS政策得以穩定推動、永續發展。

公共運輸 TPASS 桃園

延伸閱讀

TPASS恐斷炊 新北交通局：盼中央與地方共同守護通勤權益

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

TPASS恐斷炊4市首長開會 若取消交通成本增 延續政策為共識

絕對不讓TPASS中斷！ 張善政：中央不補助市府先墊付

相關新聞

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每...

TPASS恐斷炊4市首長開會 若取消交通成本增 延續政策為共識

中央政府總預算卡關，恐讓TPASS 1200月票斷炊。基北北桃4市首長今天到台北市公運處開會因應，經過1個半小時會議，台...

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」大陸用語遭炎上 業者急發188字聲明

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引...

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

基北北桃4市首長今天到台北市公運處因應TPASS恐斷炊開會，經過1個半小時會議後受訪。新北市交通局長鍾鳴時盼，中央能告知...

寒流來襲當心「腳中風」 桃園8旬男電毯取暖燙傷險截肢

近日寒流接力來襲，氣溫驟降不僅讓人手腳冰冷，也悄悄提高心血管疾病風險，其中「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD）因好發於下肢...

TPASS恐斷炊？ 桃市府：編6.2億預算盼中央速提應變計畫

中央總預算持續卡關，外界憂心TPASS通勤月票恐斷炊，基北北桃4市交通首長今早齊聚北市討論應對應策，桃園市交通局稍早表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。