研究揭永續行動大腦關鍵 專家：環境教育可參考

中央社／ 台北12日電

成大心理系與經濟系團隊最新研究發現，執行永續行動可能與個人價值觀、情感與道德觀評估有關。專家建議，環境教育可讓參與者省思個人經驗，有望更有效激發環境責任感。

這項研究由成功大學社科院心理系與經濟系的研究團隊共同進行，通訊作者為成功大學心理學系教授龔俊嘉，於去年底發表於國際期刊「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）發表最新研究。台灣科技媒體中心（SMC）解析此研究並邀中央大學認知神經科學研究所副教授張智宏提供說明其重要性。

研究團隊邀請50名台灣大學生躺入功能性磁振造影儀器（fMRI）中，觀看144張圖片，內容分為「永續行為」（如使用環保餐具、搭公車）與「非永續行為」（如使用免洗餐具、燒紙錢），受試者需想像自己「未來」有多想要去做這些事，或回想「過去」有多常做這些事。

張智宏解析，結果顯示，受試者普遍承認在「過去」較常從事非永續行為，但在思考「未來」時，則展現出更強烈的執行永續行為意願。而當受試者思考未來要「減少」不環保行為時，大腦的控制中心會主動抑制與舊習慣相關的記憶檢索，就像是踩下煞車以避免重蹈覆轍。

值得注意的是，過去研究發現，當歐洲的民眾思考永續行為時，大腦中負責判斷「價值」的區域（腹內側前額葉）會像看到獎勵一樣活化。但在台灣學生的腦中，這個區域卻顯得相對「無感」，甚至受到抑制，永續行為還沒有成為一種直覺性的「高價值」渴望。

研究團隊進一步探究大腦決定要不要做永續行動的替代機制。首先個是靠「直覺感受」來分辨，研究發現，掌管情緒與感官整合的「腦島」區域扮演了關鍵角色；無論是回想過去還是規劃未來，大腦主要都是依賴「情緒感受」來分辨這個行為是否永續，就像是一種直覺導航。

第二則是依靠「道德反省」，研究團隊發現，當受試者回想自己過去做了多少永續行為時，大腦中負責自我概念的「後扣帶迴」區域會特別活躍。這顯示其在判斷自己過去是否是一個環保的人，參與的腦區也是負責道德感的腦區，顯示個人「道德態度」與「環保責任」的高度重疊。

張智宏指出，從研究結果來看，相較於歐洲民眾，台灣人似乎還沒少用一次性塑膠、多搭公車等永續行為內化成具有高度價值的個人目標。因此推動環保不能只有一套標準策略，必須考慮不同群體的價值觀差異。

張智宏解釋，此研究顯示，人們回顧過去行為時，會整合個人過往經驗與內在價值觀。因此環境教育若能從個人的生命經驗出發，引導大眾回想過去具體的環保或浪費行為，更能喚起深層情緒共鳴與身分認同，可望讓人們意識到過往行為與理想自我形象之間的落差，進而激發出發自內心的改變動力與環境責任感。

永續 團隊

