北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每小時只開1、2班車，雪隧照常塞，「成本倍增、效益消失」卻未重新評估。學者說，環境部目前尚未提出正式環評結案報告給行政院，因此並非本案只差最後一步的核章，盼透過法律及民意讓執政者可以回心轉意。

高鐵延伸宜蘭計畫，路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，包含10座隧道、12座橋梁，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），預計最快2036年完工通車，台北至宜蘭行車時間為27分鐘。

交通部鐵道局表示，已將高鐵延伸宜蘭案補充意見報國發會，國發會也在去年12月審查通過，後續待行政院核定；行政院政委陳金德估計，全案順利，2029年就可動工，最快2036年通車。

但地方仍有直鐵方案優於高鐵方案的聲音，前交通部長賀陳旦表示，中央針對高鐵延伸宜蘭案的行政程序十分錯亂，目前環境部尚未提出正式的環評結果報行政院，因此並非如外界所說政府只剩最後一步的核章。

賀陳旦說，直鐵優於高鐵的原因包含，西部各地前往東部不需轉車，一個鐵路系統即可抵達，不僅如此，北宜高鐵興建費用已暴漲4000億，較北宜直鐵興建預算高出3倍，未來票價也會貴3倍。

賀陳旦指出，當初宜蘭國土計畫是為了均衡蘭陽西北、西南地區的發展，但北宜高鐵計畫將剝奪均衡發展的機會，改成集中發展，未來宜蘭不管是高鐵台鐵轉車或是轉搭客運，都會出現壅塞級偏於集中發展的不平衡情況。

賀陳旦表示，政府對於北宜高鐵計畫的行政程序錯誤，且對宜蘭當地發展毫無計畫性，凸顯這是錯誤的政策。目前也在進行宜蘭在地民意調查，讓更多在地居民了解這起計畫，以及匯聚更多在地聲音，若行政院核定，也會提出訴願等法律行為，盼透過法律及民意讓執政者回心轉意。