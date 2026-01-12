快訊

「台灣未來帳戶」解少子女化危機？ 衛福部：不能只談理想不談代價

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今天聯席審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛福部次長呂建德列席答詢。記者林伯東／攝影
因應我國少子女化問題，在野黨推動「台灣未來帳戶」，衛福部次長呂建德今天表示，立法不能只談理想不談代價，未來帳戶立意良善理念也不錯，但是策略跟方法恐怕大有問題，最後將會造成債留子孫、複製階級不平等，也無法真正解決少子女化問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今天聯席審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，民進黨立委林月琴質詢時指出，依照預算法第91條規定，立委提出法律案大幅增加歲出，必須事先徵詢行政院意見、指明彌補資金來源，詢問在野黨是否有依照相關規定辦理。

行政院主計總處公務預算處長許永議答詢時表示，包括預算法、財政紀律法及財政收支劃分法都有相同規定，「現在還沒有跟行政部門徵詢。」

林月琴再問，如果該法強行三讀通過，未來是否產生違法疑慮，許永議則重申，對於大幅增加歲出的法律案，就是必須指明彌補資金來源，況且台灣未來帳戶金額高達4500億元，立法院進行修法前還是應該多加謹慎。

呂建德表示，針對少子女化危機，政府過去投入5931億元，外界都很關心未來帳戶特別條例，但是立法不能只談理想不談代價，該法立意良善理念也不錯，但是策略跟方法大有問題，本來想要解決少子女化問題，最後可能導致債留子孫、複製階級不平等，「未蒙其利反受其害」。

民進黨立委賴惠員質詢時詢問，少子女化是國家危機，其實大家也都有共識，但是推動法案必須嚴肅檢驗，「有錢人儲蓄是好事，沒錢的人就是罪惡；牛奶跟麵包是窮人的生活必需品，但是富人要的是金幣」，台灣未來帳戶能否回應少子女化危機。

呂建德回應，大家都希望共同解決問題，但是恐怕會有偏食問題，政策就是一個選擇，如果財源充足當然沒有問題，獨沽一味將會排擠其他項目，對於很多育兒父母來說，最重要的就是麵包跟牛奶，自己多年研究人口政策，「目前國際期刊，沒有一篇關於這方面的研究。」

賴惠員表示，根據台灣未來帳戶特別條例草案，明定允許企業贊助自家員工子女，在她看來就是階級化的延伸，「父母親在哪邊上班，決定孩子領多少錢」，父母職業決定孩子身價。勞保局長白麗真回應，衛福部會就相關制度設計整體考量，「執行面會有相對反映出來的效果。」

帳戶 子女 行政院

