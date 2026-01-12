TPASS恐斷炊 新北交通局：盼中央與地方共同守護通勤權益

中央政府總預算卡關，恐讓TPASS1200月票斷炊。基北北桃交通首長今天舉行會議研議，新北交通局長鍾鳴時指出，政策的連續性與穩定性是公共服務的基礎，TPASS為中央推出攸關全國通勤民眾的重要民生政策，中央應盡力溝通協調，提出應變計畫，與地方政府共同守護通勤族權益，讓TPASS公共運輸定期票永續經營。

鍾鳴時表示，TPASS基北北桃1200定期票自2023年7月上線至今，已成為民眾通勤、通學所仰賴，去年平均每月購買人數更已達55萬人，自上路以來累計服務超過13億人次。

鍾也說，新北市府今年度預算己編列11億元專款撥補定期票公共運輸業者，經今日基北北桃公共運輸發展平台會議討論，為落實此重大政策，仍以地方政府先行籌資代墊，推估可支撐5至6個月左右。

鍾鳴時指出，在中央尚未撥付地方補助款之際，對於上年度的剩餘款，應允予繼續延用，以確保TPASS服務不中斷。