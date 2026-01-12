影／總預算未審TPASS恐斷炊 北北基桃呼籲中央提應變計畫

立法院遲遲未審總預算案，影響TPASS補助款撥款，桃園市交通局副局長熊啓中、台北市交通局長謝銘鴻、新北市交通局長鍾鳴時、基隆市交通處長陳耀川上午連同運輸業者在松德大樓開會，會後表示，將先用地方補助款代墊支應，並呼籲中央盡力溝通協調，提出應變計畫。

謝銘鴻會後轉述四市共識，他表示，TPASS公共運輸屬於中央和地方政府共同重大政策，應該考量民眾福祉優先。四市將先用地方補助款代墊支應，呼籲中央要盡力溝通協調，提出應變計畫，讓預算早日通過，服務不要中斷。