藍白擬放行TPASS等民生預算 民進黨團批評：猶如土皇帝

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）與書記長陳培瑜（左）今天舉行記者會，喊話在野黨立委不要違背立法院既有的議事規範與憲政慣例，宛如土皇帝般將總預算分拆表決。記者潘俊宏／攝影
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）與書記長陳培瑜（左）今天舉行記者會，喊話在野黨立委不要違背立法院既有的議事規範與憲政慣例，宛如土皇帝般將總預算分拆表決。記者潘俊宏／攝影

115年度中央總預算持續卡關，在野黨擬抽出TPASS、治水等民生預算審查。民黨團幹事長鍾佳濱今天開記者會痛批，藍白別當土皇帝，歷年來立法院都是將總預算全案交付審查，但在野黨把人民預算當「私房錢」想審什麼就審什麼，猶如土皇帝，人民敲碗才肯賞飯吃。

民進黨立法院黨團今天舉行「藍白別把土皇帝、總預算不是自助餐」記者會，鍾佳濱表示，歷年立法院審查中央政府總預算，都是行政院提出、立法院審議，都是依照規定全案交付審查，而且立法院不得增加預算。

鍾佳濱指出，但根據國民黨上周提出的提案，居然把總預算當成「自助餐」，自己認定符合急迫性等三條件才肯審查，等於「朕不給的、你不能搶」，請問總預算哪一項不是與民生息息相關？一定要人民敲碗、土皇帝才能賞賜。

民進黨團書記長陳培瑜批評，藍白希望通過TPASS、治水預算，但總預算不是自助餐，想付委什麼就付委什麼，例如新竹科學園區面臨小孩就讀問題，在地民代不斷提出增設公立高中，光是竹竹苗要成立公立高中就要3億多、各地校舍整建需要2億多，但國民黨立委徐欣瑩、林思銘聽到了嗎？有沒有想過預算被卡住？

陳培瑜還提出，彰化縣有13個新的公共托育設施要在2026年開設、台中要開5個，但現在藍白都不審總預算，還在今天審查兒童未來帳戶，一邊說要照顧兒童、一邊又卡預算。

對於北北基今天將針對TPASS開會，陳培瑜進一步指出，光是北北基桃4縣市的新興地方建設計劃，受影響金額就超過50億元，包括基隆4.01億元、台北17.29億元、新北15.03億元、桃園12.7億元。她呼籲各縣市首長應呼籲當地立委，儘速審查總預算，否則苦果由人民承擔。

鍾佳濱指出，在野黨誤用了預算法第54條。預算法第54條是擔心立院還沒審查總預算，預算因而一時斷炊，才預先支用前一年的預算，是，而不是在野黨挑過的才能審。

總預算 立法院 鍾佳濱

