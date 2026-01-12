「梅」你不行的冬天 南市觀旅局邀民眾到楠西賞花、採果、泡溫泉
近期強烈冷氣團發威，連台南都冷的有感，但也正是走進台南山區「賞梅、採果、泡溫泉」的最佳時機，南市府觀旅局今推薦，楠西區擁有豐富的冬季旅遊資源，不僅能欣賞迷人的梅花，還能品嘗暖心暖胃的特色美食與溫泉，歡迎遊客到楠西來趟多元冬季行程。
觀旅局表示，近期梅嶺梅花正陸續綻放，初估花況已約有5成，民眾可前往福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步，同時品嘗遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理；當地也有採果體驗可提供預約。
觀旅局也說，造訪楠西區時，遊客可順道走訪萬佛寺（入園需先預約）、玄空法寺、鹿陶洋江家古厝、永興吊橋、曾文水庫等戶外特色景點，也可順遊玉井老街、噍吧哖紀念園區、走馬瀨農場等景點，讓旅程更加豐富多元。
此外，楠西還擁有被譽為「天然美人湯」的龜丹溫泉，在地溫泉業者提供戶外泡腳池、泡湯或住宿等多元選擇；龜丹溫泉體驗池去年9月推出「湧泉頌音—溫泉×瑜伽×頌缽」特色活動廣受好評，今年1、2月份也再度開放報名，歡迎有興趣的民眾可上網查詢與預約。
觀旅局說，因應梅花季湧入梅嶺風景區人潮，交通局在17、18、24、25日2個周末推出賞梅專車，接駁時間從上午9點開始至下午4點，並依現場人潮機動性加開班次；開車遊客則可將車輛停放在「芒果農創玫瑰綠柏園」搭乘免費接駁車上山，也鼓勵民眾搭乘大台南公車前往。
觀旅局提到，遊客搭乘火車後再轉搭「綠22線（平日）或台灣好行梅嶺線（假日）」，使用電子票證除8公里內免費外，2小時內轉乘再享9元優惠，更可體驗公車輕旅行的魅力，更多台南旅遊景點及活動相關資訊，可洽台南旅遊網查詢。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言