快訊

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」中國用語遭炎上 業者急發188字聲明

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「四蒔甜點」因甜點名稱使用「青提」而引起網友間的熱烈討論。圖／擷取自Threads
「四蒔甜點」因甜點名稱使用「青提」而引起網友間的熱烈討論。圖／擷取自Threads

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引起熱烈討論。業者在11日晚間也發表聲明，指出「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」、「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持」，並表示「如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案」

「四蒔甜點」近日被網友指出，店內「青提檸檬馬卡龍」所使用的「青提」一詞，乃是中國用語，而非台灣習慣的字眼，因此引起熱烈討論。不僅google評論區湧入大量一星負評，同時也有網友揚言抵制。而業者最初發文表示「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青堤就是好聽」，但後又刪除文章，不過仍在網路持續發酵。網友也表示「青堤這麼好聽，為什麼要刪文啊！」、「刪文幹嘛? 覺得好聽就自信一點」

隨著事情越演越烈，四蒔甜點再於1月11日晚間發表聲明，指出有民眾糾正時的言詞相當激烈，並表示「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」，同時聲明中也指出，「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持 請各位多尊重和包容，非常感謝」，另外並聲明「此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案」隨著聲明曝光，底下湧入許多支持者留言，但仍有網友持反對意見。

【四蒔甜點聲明全文】

很遺憾，昨夜在另外一個社交軟體平台收到熱心民眾糾正我們店裡產品使用了對岸

中國的用語（青堤）兩字

由於言詞相當激烈

而且google收到相當多一星負評

都是和用餐體驗無關的，本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持

請各位多尊重和包容，非常感謝

此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案

感謝各位長久以來的支持

甜點

延伸閱讀

基隆百歲人瑞等車倒地命危 休假消防員及時CPR救回

基隆廟口夜市捕獲野生安心亞 她「阿莎力」配合秒變反詐大使

出席「冠軍之路」欣賞會 童子瑋：當選市長不會讓基隆成棒球沙漠

奇幻電影「叫我驅魔男神」彩色屋取景 基隆獎勵影視協拍行銷

相關新聞

冷氣團今減弱明再增強低溫10度 周六水氣增北東濕涼中南部溫差大

中央氣象署科長林伯東上午指出，過去兩周冷空氣比較強且頻繁影響，本周沒有主要的冷空氣影響，但因在冬天，每天早晚是比較涼的天...

TPASS恐斷炊4市首長開會 若取消交通成本增 延續政策為共識

中央政府總預算卡關，恐讓TPASS 1200月票斷炊。基北北桃4市首長今天到台北市公運處開會因應，經過1個半小時會議，台...

張景森貼文9理由喊話賴總統 「北宜高鐵政策錯誤 別為選舉硬幹」

交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，行政院前政委張景森今天一早在臉書貼文，指出北宜高鐵是錯誤政策，當年蘇貞昌院長...

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍！業者出動警察迅速查出真相

健身房女廁傳出疑似有針孔，讓會員感到恐慌。有民眾在社群平台發文指出，健身工廠長春女廁所牆面發現可疑的小孔，擔心是針孔攝影...

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」中國用語遭炎上 業者急發188字聲明

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引...

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

基北北桃4市首長今天到台北市公運處因應TPASS恐斷炊開會，經過1個半小時會議後受訪。新北市交通局長鍾鳴時盼，中央能告知...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。