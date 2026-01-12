不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」中國用語遭炎上 業者急發188字聲明
位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引起熱烈討論。業者在11日晚間也發表聲明，指出「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」、「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持」，並表示「如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案」
「四蒔甜點」近日被網友指出，店內「青提檸檬馬卡龍」所使用的「青提」一詞，乃是中國用語，而非台灣習慣的字眼，因此引起熱烈討論。不僅google評論區湧入大量一星負評，同時也有網友揚言抵制。而業者最初發文表示「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青堤就是好聽」，但後又刪除文章，不過仍在網路持續發酵。網友也表示「青堤這麼好聽，為什麼要刪文啊！」、「刪文幹嘛? 覺得好聽就自信一點」
隨著事情越演越烈，四蒔甜點再於1月11日晚間發表聲明，指出有民眾糾正時的言詞相當激烈，並表示「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」，同時聲明中也指出，「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持 請各位多尊重和包容，非常感謝」，另外並聲明「此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案」隨著聲明曝光，底下湧入許多支持者留言，但仍有網友持反對意見。
【四蒔甜點聲明全文】
很遺憾，昨夜在另外一個社交軟體平台收到熱心民眾糾正我們店裡產品使用了對岸
中國的用語（青堤）兩字
由於言詞相當激烈
而且google收到相當多一星負評
都是和用餐體驗無關的，本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持
請各位多尊重和包容，非常感謝
此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案
感謝各位長久以來的支持
