士林夜市2.0...蔣萬安成立振興小組 10大改造去除坑殺遊客惡名

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
地方提士林夜市2.0，蔣萬安表示，已成立士林振興小組，並提10大改造，針對攤商同質性高輔導特色店家；打造「光之街道」、並推「看戲逛夜市」套裝行程。記者邱德祥／攝影
輝達將落腳北士科，鄰近的士林夜市近年人潮不若過往，億元整修的美食街也遭質疑未帶動人潮，周邊商圈店面空租率高。地方提士林夜市2.0，蔣萬安表示，已成立士林振興小組，並提10大改造，針對攤商同質性高輔導特色店家；打造「光之街道」、並推「看戲逛夜市」套裝行程。

蔣萬安今天赴士林區與里長座談，義信里長許立丕提案，打造國際化觀光夜市，建請推動士林夜市2.0。許說，士林夜市是全國最著名夜市，也是台北市門面之一，50年後的士林夜市，除了美味可以不變，其他都要順應潮流，所以要推動士林夜市2.0計畫。

地方里長也建議蔣萬安，應年底邀輝達執行長黃仁勳到士林夜市美食街吃美食，讓士林夜市變成黃仁勳的後廚房，讓AI教父，看到士林夜市不僅有美食，看到國際級服務的友善與整潔，將有溫度有希望的士林夜市找回來。

蔣萬安今天也點出士林夜市困境，並主動提出10大改造，第一個，針對士林夜市要打破同質化現象，很多攤商賣的產品重複性太高，已經請商業處專案輔導「特色店家」進駐，老店家也要輔導品牌全面升級；另，蔣也提到，士林夜市也要嚴格要求標價透明，杜絕水果負面事件再度發生。

第三，蔣說，士林夜市也要強化輔導導入多元支付；另，針對地下街美食，還是要持續針對通風排水照明等全面優化，避免地下悶熱、油煙氣味等問題；第五，要統一規畫攤位外觀設計，不希望有些攤商用帆布，有些用鐵皮要有一致性規畫。

還有衛生局也要進行定期食安宣導，讓國內外觀光客不僅享受逛夜市，也能吃得安心；第七，新工處會盤點商圈老舊破損路面整修整平，另，也研議規畫像「光之街道」，利用照明光的投射，讓商圈明亮起來，吸引更多觀光客進來。

最後，蔣萬安也請文化局、觀傳局結合北藝，打造「看戲、逛夜市」套裝行程，導入遊客走進夜市；還有引進多語言數位導覽。蔣說，北市府已經成立士林振興小組，由副秘書長俞振華統籌、產業局主責，邀集相關局處改造士林商圈，一步一步達成士林商圈改造。

至於地方里長許立丕也提出行人友善計畫，除基河路，文林路真正還路於民，拓寬人行道；也建議在大南、大東路設置行人優先區，路好走，遊客的心就會留下來，這才是里民攤商雙贏活路；並且爭取大型活動到士林舉辦，除今年爭取成為跨年第二現場、還有捷運出口音樂節可到士林辦。蔣萬安也允諾會跨局處推動「行人友善區」。

士林夜市 蔣萬安 美食

