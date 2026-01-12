快訊

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
新北市交通局長鍾鳴時盼，中央能告知地方如何因應目前預算未審核通過的狀況。記者余承翰／攝影
基北北桃4市首長今天到台北市公運處因應TPASS恐斷炊開會，經過1個半小時會議後受訪。新北市交通局長鍾鳴時盼，中央能告知地方如何因應目前狀況，但很遺憾沒有任何告知，只有談到剩餘款不得支用，過去產生利息要繳回。

鍾鳴時表示，落實TPASS政策，地方政府會全力以赴，希望在中央預算還沒審核通過前，中央有因應計畫，告訴地方局處後續會怎麼操作。但很遺憾在過程中間，中央政府各機關沒有告知地方會有什麼應變方案，所以會持續和中央單位聯繫。

媒體追問，中央沒有明確溝通？鍾鳴時表示，只有告知剩餘款不得支用，過去產生利息要繳回，所有的計畫是核定，必須要持續向前因應推動，收到正式通知只有這些。

基隆市交通處長陳耀川說，基隆市每天11萬通勤人口，因此TPASS相當重要，稍早4市首長平台的共識，就是全力支持，讓通勤族權益不影響；基隆市的部分，自籌款會全力支持。

桃園市交通局副局長王旭斌也說，基北北桃定期票券是重大政策，桃園市重視維持民生議題，4市會盡量維持公共政策延續，期盼中央預算完成，不要讓民眾受到影響。

台北市交通局長謝銘鴻（左2）、新北市交通局長鍾鳴時（右2）、基隆市交通處長陳耀川（右1）、桃園市交通局副局長王旭斌（右1）會後受訪。記者余承翰／攝
