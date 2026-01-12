TPASS恐斷炊4市首長開會 若取消交通成本增 延續政策為共識

中央政府總預算卡關，恐讓TPASS 1200月票斷炊。基北北桃4市首長今天到台北市公運處開會因應，經過1個半小時會議，台北市交通局長謝銘鴻代為轉述4市共識，強調會延續這項政策。至於若取消，通勤族增加多少交通成本，他回說，大概會增900元。

謝銘鴻說，在TPASS公共運輸，屬於中央和地方政府共同重大政策，應該考量民眾福祉優先。而為了落實重大政策，補貼款用地方政府來代為籌資代墊，最後，此為攸關通勤民眾重要政策，4市共同期盼，中央要盡力溝通協調，提出應變計畫，讓預算早日通過，服務不要中斷。

謝銘鴻也說，今天軌道業者、國道客運業者與會，地方政府會以自己預算支應，讓服務不中斷，「重大民生政策不要中斷、福祉也不要損失。」

媒體詢問，地方代墊能夠因應到幾月？若中央預算遲遲未下來，1200月票費用是否增加？謝銘鴻說，初估代墊款項可到5月底、6月初，但仍要看運量變化，「今年運量很多或很少，期程都會變化。」但目前不考慮增加費用這個選項，相信短期內不管事中央行政院、立法院會有短期方案。

至於取消1200月票，民眾的平均交通成本，謝銘鴻說，依照去年度的運行結果，平均通勤族的成本是2100元，若以1200月票價格扣除，大概會多花900元。 台北市交通局長謝銘鴻（右2）、新北市交通局長鍾鳴時（右1）、基隆市交通處長陳耀川（左2）、桃園市交通局副局長王旭斌（左1）出席。記者余承翰／攝