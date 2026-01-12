快訊

離台後寫下50條腳踏車路線指南 荷蘭夫妻感動了巨大集團劉素娟

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市副市長鄭照新說，「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書就是荷蘭版和自行車版的米其林寶典。記者黃寅／攝影
台中市副市長鄭照新說，「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書就是荷蘭版和自行車版的米其林寶典。記者黃寅／攝影

荷蘭夫妻VIOLA和ERIK來台5年期間經常騎著腳踏車出遊，他們離台後整理出50條精彩路線和沿途的美食，出版了「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書。巨大集團執行長劉素娟看到後大為感動，特別連繫荷蘭駐台辦事處，今天共同在台中市舉辦了一場城市騎乘交流活動，以表示對這對夫妻和荷蘭的感謝，也希望讓大家知道這50條路線並能體會騎車是最能體驗城市的工具。

荷蘭在台辦事處代表浦樂施 Bas Pulles今親自出席這項活動，他感謝巨大舉辦這項活動，同時還透露自己就有5輛腳踏車，同時也很愛騎著車出遊。他也贈送劉素娟和與會的台中市副市長鄭照新、文化局副局長曾能汀等人這本書。

鄭照新表示，VIOLA和ERIK把50條路線的景點和美食都寫在書中，其中也包括了台中。對於公路駕駛，有米其林指南，而這本書就是對腳踏車騎士所寫的指南，他要特別代表台中表示感謝。如果米其林是對公路駕駛所設計的美食寶典，而這一本就是荷蘭版和自行車版的米其林寶典。

他說，荷蘭是腳踏車興盛的國家，1千8百多萬的人口就有2千3百多萬台的腳踏車，聽到荷蘭代表說他一個人就有5台車，他也就了解為什麼了荷蘭的綠能、健康和運動的風氣這麼興盛，以及為什麼浦樂施代表的身材會比他好這麼多。台中也是騎乘腳踏車非常興盛的城市，有好山、好水和好天氣，期待荷蘭和台中未來能在綠能和運動健康以及半導體產業都可以深度交流。

劉素娟說，她上個月見到VIOLA和ERIK夫妻，他們說來台5年寫了這本書，讓她大為驚訝，因為她在台灣很久，知道的經典路線還不到20條，沒想到他們夫妻竟能整理出50條。而且，能寫出50條不代表他們只去了50條，一定經過篩選。劉素娟說，她非常的感動，作為一個外國朋友竟然對台灣這塊土地這麼熱情，於是辦了這場活動，希望把騎腳踏車文化推得更深、更遠。

劉素娟和荷蘭駐台人員以及台中市府人員上午從一路從勤美洲際酒店騎著腳踏車經過草悟道前往綠美圖和位在中科園區的巨大自行車文化探索館，進行一場城市腳踏車之旅。「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書目前僅有英文版，是否出版中文版，目前尚在商討中。

巨大集團執行長劉素娟說，VIOLA和ERIK夫妻來台5年寫了這本書，讓她大為驚訝。記者黃寅／攝影
巨大集團執行長劉素娟說，VIOLA和ERIK夫妻來台5年寫了這本書，讓她大為驚訝。記者黃寅／攝影
巨大集團執行長劉素娟（後排左三）和荷蘭駐台人員以及台中市府人員上午從一路從勤美洲際酒店騎著腳踏車經過草悟道前往綠美圖和位在中科園區的巨大自行車文化探索館，進行一場城市腳踏車之旅。記者黃寅／攝影
巨大集團執行長劉素娟（後排左三）和荷蘭駐台人員以及台中市府人員上午從一路從勤美洲際酒店騎著腳踏車經過草悟道前往綠美圖和位在中科園區的巨大自行車文化探索館，進行一場城市腳踏車之旅。記者黃寅／攝影
荷蘭在台辦事處代表浦樂施 Bas Pulles（右三）贈送巨大集團執行長劉素娟（右二）和與會的台中市副市長鄭照新（左二）等人「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書。記者黃寅／攝影
荷蘭在台辦事處代表浦樂施 Bas Pulles（右三）贈送巨大集團執行長劉素娟（右二）和與會的台中市副市長鄭照新（左二）等人「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書。記者黃寅／攝影
荷蘭夫妻VIOLA和ERIK來台5年期間經常騎著腳踏車出遊，他們離台後整理出50條精彩路線和沿途的美食，出版了「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書。記者黃寅／翻攝
荷蘭夫妻VIOLA和ERIK來台5年期間經常騎著腳踏車出遊，他們離台後整理出50條精彩路線和沿途的美食，出版了「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書。記者黃寅／翻攝
荷蘭夫妻VIOLA和ERIK來台5年期間經常騎著腳踏車出遊，他們離台後整理出50條精彩路線和沿途的美食，出版了「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書。記者黃寅／翻攝
荷蘭夫妻VIOLA和ERIK來台5年期間經常騎著腳踏車出遊，他們離台後整理出50條精彩路線和沿途的美食，出版了「A CYCLIST'S GUIDE TO TAIWAN」一書。記者黃寅／翻攝

