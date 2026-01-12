2026最該認識的名琴門派 奇美「瓜奈里家族」音樂會 帕格尼尼名琴現身

如果你熟悉史特拉底瓦里名琴，與其齊名卻風格迥異的「瓜奈里」名琴，便是你在2026年應該認識的名琴。奇美博物館「提琴音樂饗宴」繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里名琴輪番演出後，2026年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里為主題，集結11把傳奇名琴，橫跨瓜奈里家族與對其影響深遠的布雷西亞學派，從獨奏、重奏到弦樂八重奏，帶來難得一聞的名琴音色對話。音樂會將於3月21日、3月22在台南與台北兩地演出，即起開放購票。

義大利克里蒙納（Cremona）製琴學派三大家族中，若說史特拉底瓦里追求比例完美與音色均衡，瓜奈里（Guarneri）家族則以自由奔放、強烈個性的聲學與美學，開啟提琴音色的另一種可能。家族創始人安德烈．瓜奈里（Andrea Guarneri）師承尼可羅．阿瑪蒂（Nicolò Amati），在阿瑪蒂嚴謹工法基礎上，發展出更具氣勢與個性的製琴風格。

自19世紀受傳奇小提琴家帕格尼尼（Niccolò Paganini）推崇後，瓜奈里家族成為演奏家夢寐以求的名琴。家族第三代朱塞佩．瓜奈里．耶穌（Giuseppe Guarneri del Gesù），因琴標籤上註有“IHS”的字樣及十字架的圖案，故被稱為「耶穌．瓜奈里」，更有「史特拉底瓦里後最偉大製琴師」的美譽，其作品音色明亮又富磁性，飽含豐沛聲量，被視為瓜奈里家族中製琴風格最為成熟的代表，更將瓜奈里家族推向製琴巔峰。

奇美博物館擁有全球最具系統性的提琴收藏，本次集結11把傳世名琴同台演出，其中7把瓜奈里名琴，完整呈現其家族製琴工藝如何在傳承中不斷突破、逐步走向成熟。

最受矚目的包括家族第三代製琴大師耶穌．瓜奈里3把代表作品，其中更以生涯最後遺作「奧雷．布爾」（Ole Bull）最為珍貴；第二代朱塞佩．瓜奈里（Giuseppe Guarneri filius Andrea）於1706年所製的小提琴，別名「帕格尼尼」（Paganini），是傳奇小提琴家帕格尼尼最早持有的名琴之一。另有家族創始人安德烈．瓜奈里的經典代表作等。

本場曲目規劃緊扣名琴與音樂家的歷史關係，特別挑選作曲家曾經持有的名琴，演奏其創作曲目，例如：以帕格尼尼曾擁有的同名小提琴，演奏其炫技作品《女巫舞曲》；耶穌．瓜奈里最後遺作「奧雷．布爾」，曾為挪威小提琴大師奧雷．布爾所持有，因此用此琴詮釋布爾的抒情作品《孤獨時刻》。下半場則以孟德爾頌降Ｅ大調弦樂八重奏作為壓軸，透過瓜奈里具爆發穿透力的狂放音色，與布雷西亞學派厚實深沉的低音，交織出孟德爾頌所追求的「如交響曲般的風格」，為整場音樂會畫下壯麗而燦爛的句點。

奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷也將於音樂會中分享名琴故事與製琴祕辛，並由資深樂曲導聆人吳毓庭深度解析樂曲脈絡。演出陣容則邀請小提琴名家魏靖儀，攜手許軒豪、范翔硯、鄧名君、蔡士賢、林倢伃、上地彩門、楊依禕等國內優秀提琴家，以及鋼琴家王佩瑤。

●「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴將於3/21在台南奇美博物館奇美廳、3/22台北誠品表演廳演出。早鳥購票75折優惠至2/28止。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。 「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，特邀比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠小提琴家魏靖儀，與國內傑出提琴家同台演出。鄭達敬／攝影 圖／奇美博物館提供 「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，由奇美首席提琴顧問鍾岱廷擔任名琴導聆，帶您一窺名琴故事。圖／奇美博物館提供