25歲女首騎飛輪後茶色尿 竟是急性橫紋肌溶解症

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院醫師趙政漢提醒，缺乏固定運動習慣者進行中重度運動時應循序漸進，若出現異常疼痛、腫脹或茶色尿液，需立即就醫。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院醫師趙政漢提醒，缺乏固定運動習慣者進行中重度運動時應循序漸進，若出現異常疼痛、腫脹或茶色尿液，需立即就醫。圖／新竹台大分院提供

近年運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。新竹台大分院腎臟內科近日收治一名25歲女性病患，該女第一次參加飛輪運動後出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。

新竹台大分院腎臟內科醫師趙政漢指出，該女首次參加飛輪課程後感覺雙腿劇烈痠痛腫脹，並驚覺尿液顏色異常呈現茶色。親友建議至新竹台大分院就診，經診斷為急性橫紋肌溶解症。

趙政漢指出，急性橫紋肌溶解症的常見原因包括過度或時間過長的運動，例如馬拉松、行軍、爬山、飛輪；也可能因肌肉外傷或長時間壓迫受傷，例如昏迷壓傷、撞擊、燒傷等；甚至部分疾病引起的持續收縮，如癲癇發作或破傷風，也可能導致此症。極少數病人則是因服用降血脂藥物誘發。

趙政漢提醒，急性橫紋肌溶解症的典型表現為肌肉腫脹、無力與茶色尿液，嚴重時可能造成急性腎損傷。尤其是年輕女性參與飛輪等高強度團體運動時，因缺乏漸進訓練，又不好意思中途休息，更容易在單次過度使用肌肉後出現危險症狀。

趙政漢呼籲，沒有固定運動習慣的年輕族群，初次嘗試中重度運動時，應循序漸進，並在過程中適度補充水分與電解質。若運動後出現異常症狀，特別是肌肉疼痛腫脹或茶色尿液，務必立即就醫。參與團體運動時，若感到不適，應勇於停下，不要因逞強或顧及他人眼光而忽略身體發出的警訊。

他說，急性橫紋肌溶解症若能及早就醫並接受治療，通常可避免嚴重腎臟併發症。民眾在培養運動習慣時，應循序漸進，兼顧挑戰與安全，才能真正讓運動為健康加分。

新竹台大分院腎臟內科近日收治一名25歲女性病患，該女第一次參加飛輪運動後出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院腎臟內科近日收治一名25歲女性病患，該女第一次參加飛輪運動後出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。圖／新竹台大分院提供

運動 橫紋肌溶解症 腎臟

