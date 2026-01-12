快訊

寒流來襲當心「腳中風」 桃園8旬男電毯取暖燙傷險截肢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「周邊動脈阻塞性疾病」又被稱為「腳中風」，醫師提醒，在冬季特別容易惡化，若未及早處理，嚴重時甚至可能面臨截肢危機。圖／部桃提供
「周邊動脈阻塞性疾病」又被稱為「腳中風」，醫師提醒，在冬季特別容易惡化，若未及早處理，嚴重時甚至可能面臨截肢危機。圖／部桃提供

近日寒流接力來襲，氣溫驟降不僅讓人手腳冰冷，也悄悄提高心血管疾病風險，其中「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD）因好發於下肢，又被稱為「腳中風」，醫師提醒，在冬季特別容易惡化，若未及早處理，嚴重時甚至可能面臨截肢危機。

日前一名80歲男性因天氣寒冷，長期覺得雙腳冰冷卻未特別在意，誤以為天氣回暖就會改善，期間自行使用電熱毯取暖，卻因感覺遲鈍導致燙傷，傷口遲遲無法癒合，甚至出現發黑情形，才驚覺異常前往衛福部桃園醫院心臟內科門診就醫。經檢查後發現，患者下肢血液循環不良，已屬周邊動脈阻塞性疾病的警訊。

心臟內科醫師黃啟倫指出，低溫會使血管收縮、血壓上升，加速動脈粥狀硬化與血栓形成，導致下肢血流受阻，常見症狀包括走路時小腿痠痛、麻木、無力，休息後才稍微改善，若病情持續惡化，可能出現傷口難癒合、潰瘍甚至壞疽。冬季本就是心肌梗塞與中風的高峰期，下肢血管阻塞同樣不可輕忽。

心導管室護理師鄒子婷提醒，預防仍是關鍵，特別是高血壓、高血脂、糖尿病及吸菸者，應積極控制危險因子。日常生活中維持規律散步等運動，有助促進微血管生成；每天留意足部狀況，避免小傷口被忽略而惡化；保暖時應避免直接使用電毯或熱敷設備，以免在感覺遲鈍下造成燙傷，同時減少久坐與翹腳，讓血流保持順暢。

鄒子婷強調，許多患者初期常將症狀誤認為一般腳痛或肌肉疲勞，等到皮膚顏色變深、傷口惡化才就醫，往往已錯失黃金治療時機。若民眾或家中長輩在寒冷天氣中出現反覆腳麻、行走疼痛或傷口久未癒合的情形，應及早就醫評估，把握治療時機，才能在寒冬中真正守住雙腳健康。

