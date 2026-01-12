快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

民眾腹痛逾1個月 醫師：腫瘤引發嚴重腸套疊

中央社／ 台中12日電

台中市45歲民眾腹部疼痛與胃痛1個多月，澄清醫院平等院區今天表示，患者被診斷因腫瘤引發嚴重腸套疊，不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

澄清醫院平等院區一般外科醫師王志浩透過新聞稿說明，這名患者1個多月來，不但持續腹部疼痛與胃痛，並伴隨明顯的腹部飽脹感，曾多次前往不同診所求醫並嘗試藥物治療，但症狀始終反覆，未見根本改善，直到近日疼痛指數劇烈飆升至5分，並出現嘔吐與腹瀉症狀，才緊急前來求醫。

收治患者的腸胃科醫師黃一修表示，患者的腹痛並非一般胃炎，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現「標靶徵象」，診斷為「腸套疊」。立即啟動跨科會診，將患者轉一般外科，進行緊急微創手術治療。

王志浩為患者施行手術時發現，在距離迴盲瓣約150公分處，一段小腸竟然像收納望遠鏡一般，套入了另一段遠端腸道中。而元凶是一個位於小腸黏膜下層、大小約3公分的堅硬腫塊，它充當了套疊的「引導點」，導致腸道蠕動時將自身捲入。

王志浩指出，檢體顯示腫瘤為「發炎性纖維類息肉」，臨床上又被稱為Vanek腫瘤。雖然罕見且屬良性，因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊。幸好透過手術完整切除後，預後極佳且幾乎不會復發。

王志浩表示，成人腸套疊與幼兒不同，約有9成是由特定的病理病灶引起，需跨科醫療合作。而Vanek腫瘤因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

黃一修提醒大眾，若出現長達1個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心。

患者 微創手術 腫瘤

延伸閱讀

44歲男血便誤當痔瘡持續未改善 檢查竟是大腸癌

驚！92歲嬤忍腹痛竟「大腸癌破裂」險敗血症 切腸60公分術後健步如常

92歲長者不想麻煩子女隱忍腹痛 竟是大腸癌腫瘤破裂

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

相關新聞

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每...

TPASS恐斷炊4市首長開會 若取消交通成本增 延續政策為共識

中央政府總預算卡關，恐讓TPASS 1200月票斷炊。基北北桃4市首長今天到台北市公運處開會因應，經過1個半小時會議，台...

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」大陸用語遭炎上 業者急發188字聲明

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引...

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

基北北桃4市首長今天到台北市公運處因應TPASS恐斷炊開會，經過1個半小時會議後受訪。新北市交通局長鍾鳴時盼，中央能告知...

寒流來襲當心「腳中風」 桃園8旬男電毯取暖燙傷險截肢

近日寒流接力來襲，氣溫驟降不僅讓人手腳冰冷，也悄悄提高心血管疾病風險，其中「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD）因好發於下肢...

TPASS恐斷炊？ 桃市府：編6.2億預算盼中央速提應變計畫

中央總預算持續卡關，外界憂心TPASS通勤月票恐斷炊，基北北桃4市交通首長今早齊聚北市討論應對應策，桃園市交通局稍早表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。