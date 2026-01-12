聽新聞
絕對不讓TPASS中斷！ 張善政：中央不補助市府先墊付
中央政府總預算審查卡關，衝擊TPASS定期票補助，基隆、新北、台北、桃園四市交通首長今早齊聚，討論因應對策。桃園市長張善政受訪表示，他已在內部會議宣達「絕對不能讓TPASS中斷」，若中央暫時不補助，市府會先自己墊付。
中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，桃園市交通局長張新福昨說，中央補助斷炊機率不高，地方預算已經通過，仍可維持5至6個月的營運。至於是否可能恢復1280元月票方案，他說，目前無此考量，因1280元方案同樣需中央、地方共同負擔。
張善政今早出席「桃園捷運綠線成果發表會」後受訪表示，他在市內部會議已經跟同仁宣達，絕對不能讓TPASS中斷，中央如果錢暫時不能撥過來，市府自己會先墊付，要讓TPASS能夠繼續服務市民，請市民朋友放心，絕對不會有任何的影響跟中斷。
