快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

聽新聞
0:00 / 0:00

絕對不讓TPASS中斷！ 張善政：中央不補助市府先墊付

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今表示，他已在內部會議宣達「絕對不能讓TPASS中斷」，若中央暫時不補助，市府會先自己墊付。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今表示，他已在內部會議宣達「絕對不能讓TPASS中斷」，若中央暫時不補助，市府會先自己墊付。記者朱冠諭／攝影

中央政府總預算審查卡關，衝擊TPASS定期票補助，基隆、新北、台北、桃園四市交通首長今早齊聚，討論因應對策。桃園市長張善政受訪表示，他已在內部會議宣達「絕對不能讓TPASS中斷」，若中央暫時不補助，市府會先自己墊付。

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，桃園市交通局長張新福昨說，中央補助斷炊機率不高，地方預算已經通過，仍可維持5至6個月的營運。至於是否可能恢復1280元月票方案，他說，目前無此考量，因1280元方案同樣需中央、地方共同負擔。

張善政今早出席「桃園捷運綠線成果發表會」後受訪表示，他在市內部會議已經跟同仁宣達，絕對不能讓TPASS中斷，中央如果錢暫時不能撥過來，市府自己會先墊付，要讓TPASS能夠繼續服務市民，請市民朋友放心，絕對不會有任何的影響跟中斷。

TPASS 總預算

延伸閱讀

徐欣瑩湖口誓師拚縣長提名 她：促藍白合 能抗司法攻擊的最強戰將

民進黨轟張善政「穿旗袍展現身材」物化女性 詹江村批雙標：鄭文燦情趣道具拍屁股

桃3年前已推免費營養午餐 張善政：終於大家都往同一方向走了

桃園舊城區打造復古新春市集 張善政邀民眾穿旗袍買年貨

相關新聞

冷氣團今減弱明再增強低溫10度 周六水氣增北東濕涼中南部溫差大

中央氣象署科長林伯東上午指出，過去兩周冷空氣比較強且頻繁影響，本周沒有主要的冷空氣影響，但因在冬天，每天早晚是比較涼的天...

TPASS恐斷炊4市首長開會 若取消交通成本增 延續政策為共識

中央政府總預算卡關，恐讓TPASS 1200月票斷炊。基北北桃4市首長今天到台北市公運處開會因應，經過1個半小時會議，台...

張景森貼文9理由喊話賴總統 「北宜高鐵政策錯誤 別為選舉硬幹」

交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，行政院前政委張景森今天一早在臉書貼文，指出北宜高鐵是錯誤政策，當年蘇貞昌院長...

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍！業者出動警察迅速查出真相

健身房女廁傳出疑似有針孔，讓會員感到恐慌。有民眾在社群平台發文指出，健身工廠長春女廁所牆面發現可疑的小孔，擔心是針孔攝影...

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」中國用語遭炎上 業者急發188字聲明

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引...

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

基北北桃4市首長今天到台北市公運處因應TPASS恐斷炊開會，經過1個半小時會議後受訪。新北市交通局長鍾鳴時盼，中央能告知...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。