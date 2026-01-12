快訊

環團公布興達歸零承諾書 立委林俊憲、邱議瑩等未簽署

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明（左起）、台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃、屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英等人今上午出席「2026年嘉南高屏縣市長準候選人支持興達煤電歸零承諾書簽署結果記者會」，公布及評比2026年嘉南高屏縣市長準候選人支持「終結第三台灣悲情，從興達煤電永久歸零開始」承諾書的簽署結果，目前有張啟楷、陳亭妃、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等5位簽署。記者蘇健忠／攝影
台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明（左起）、台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃、屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英等人今上午出席「2026年嘉南高屏縣市長準候選人支持興達煤電歸零承諾書簽署結果記者會」，公布及評比2026年嘉南高屏縣市長準候選人支持「終結第三台灣悲情，從興達煤電永久歸零開始」承諾書的簽署結果，目前有張啟楷、陳亭妃、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等5位簽署。記者蘇健忠／攝影

2026年地方選舉腳步逼近，各政黨內部爭取出線的候選人近期在各項議題上積極表態。台灣健康空氣行動聯盟等團體今針對有志百里候的南台灣現任立委，公布興達煤電永久歸零承諾書的簽署名單，已簽署立委包含謝龍介、柯志恩、蘇清泉、陳亭妃、張啓楷等人，其中陳亭妃為唯一簽署的執政黨立委，林俊憲、邱議瑩等人則未簽署。

多個民間團體今於立法院召開記者會，公布及評比2026年嘉南高屏縣市長準候選人，支持「終結第三台灣悲情，從興達煤電永久歸零開始」承諾書的簽署結果，目前有張啟楷、陳亭妃、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等5位簽署。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明表示，和同黨林俊憲一對一、緊迫盯人廝殺的民進黨籍立委陳亭妃，於簽署公民行動展開隔日的上周三即回覆支持，成為第一位簽署的立委，同時也是唯一的民進黨立委，展現了捍衛鄉親健康的最高政治勇氣。而林俊憲則成了唯一未能及時回覆民團承諾書的台南市長準參選人。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，民進黨在高雄長期執政已經27年了，但空汙始終沒有顯著改善，永遠是六都的末段班。現在，民進黨要進行市長黨內初選，賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑等立委，過去號稱「八仙過海」擔任立委，卻沒有人真正為南部人的環境發聲，上一屆陳其邁敢簽署「無煤城市」的承諾，為什麼這4位要選市長的人，至今不願簽署興達煤電永久歸零承諾書？

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥強調，檢視一個國家民主的程度，在於公共政策如何對待主人的生命，自由也反映對公民生命權的保障，但如今的台灣卻蒙上一層昏庸權力的陰影，肺癌已是癌首，每年新增1.8萬例以上，全國最毒、最髒、碳排放最高的興達燃煤電廠，已經運作超過42年，興達煤電是南部毒空氣的首惡，卻依舊在權力者手中運作，代表執政者漠視主人的健康，也是反民主的獨裁逆流。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，嘉南高屏4縣市是興達煤電危害的第一影響圈，台健空盟最新統計空品年報顯示，2025年PM2.5年均值的全台最惡前20測站，計有17站在嘉南高屏；當中前5糟的空品測站為鳳山、大寮、橋頭、小港和林園，則皆坐落高雄市，高雄市的2025年PM2.5年均值為17.58微克，PM10年均值為37.22微克，均為全台最糟。而PM2.5年均值前4惡當中的，屏東、台南、嘉義和興達第一危害圈則大部分重疊。

興達 陳亭妃 民進黨

