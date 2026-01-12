環團公布興達歸零承諾書 立委林俊憲、邱議瑩等未簽署

2026年地方選舉腳步逼近，各政黨內部爭取出線的候選人近期在各項議題上積極表態。台灣健康空氣行動聯盟等團體今針對有志百里候的南台灣現任立委，公布興達煤電永久歸零承諾書的簽署名單，已簽署立委包含謝龍介、柯志恩、蘇清泉、陳亭妃、張啓楷等人，其中陳亭妃為唯一簽署的執政黨立委，林俊憲、邱議瑩等人則未簽署。

多個民間團體今於立法院召開記者會，公布及評比2026年嘉南高屏縣市長準候選人，支持「終結第三台灣悲情，從興達煤電永久歸零開始」承諾書的簽署結果，目前有張啟楷、陳亭妃、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等5位簽署。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明表示，和同黨林俊憲一對一、緊迫盯人廝殺的民進黨籍立委陳亭妃，於簽署公民行動展開隔日的上周三即回覆支持，成為第一位簽署的立委，同時也是唯一的民進黨立委，展現了捍衛鄉親健康的最高政治勇氣。而林俊憲則成了唯一未能及時回覆民團承諾書的台南市長準參選人。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，民進黨在高雄長期執政已經27年了，但空汙始終沒有顯著改善，永遠是六都的末段班。現在，民進黨要進行市長黨內初選，賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑等立委，過去號稱「八仙過海」擔任立委，卻沒有人真正為南部人的環境發聲，上一屆陳其邁敢簽署「無煤城市」的承諾，為什麼這4位要選市長的人，至今不願簽署興達煤電永久歸零承諾書？

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥強調，檢視一個國家民主的程度，在於公共政策如何對待主人的生命，自由也反映對公民生命權的保障，但如今的台灣卻蒙上一層昏庸權力的陰影，肺癌已是癌首，每年新增1.8萬例以上，全國最毒、最髒、碳排放最高的興達燃煤電廠，已經運作超過42年，興達煤電是南部毒空氣的首惡，卻依舊在權力者手中運作，代表執政者漠視主人的健康，也是反民主的獨裁逆流。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，嘉南高屏4縣市是興達煤電危害的第一影響圈，台健空盟最新統計空品年報顯示，2025年PM2.5年均值的全台最惡前20測站，計有17站在嘉南高屏；當中前5糟的空品測站為鳳山、大寮、橋頭、小港和林園，則皆坐落高雄市，高雄市的2025年PM2.5年均值為17.58微克，PM10年均值為37.22微克，均為全台最糟。而PM2.5年均值前4惡當中的，屏東、台南、嘉義和興達第一危害圈則大部分重疊。