環團提興達煤電永久歸零考題 南台灣5參選人簽署表態
台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃、台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英、屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥等人上午一起出席「2026年嘉南高屏縣市長準候選人支持興達煤電歸零承諾書簽署結果記者會」。
民團針對有志百里候的南台灣現任立委，提出空汙治理第一道考題，選擇在綠營嘉義、台南和高雄三縣市黨內初選民調開跑的頭一天，公布及評比2026年嘉南高屏縣市長準候選人支持「終結第三台灣悲情，從興達煤電永久歸零開始」承諾書的簽署結果，目前有張啟楷、陳亭妃、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等五位簽署。
