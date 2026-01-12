天冷就腹瀉？ 醫師點名2大族群最容易中招

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄阮綜合醫院消化內科主治醫師丁楷庭。圖／阮綜合醫院提供
寒流來襲，沒有感冒、沒有發燒，卻反覆腹痛、腹瀉，直到影響工作與生活，才驚覺腸胃早已拉警報，醫師指出，天氣冷颼颼，冷飲不離手、愛吃麻辣燒烤，容易胃酸分泌過多，導致腸胃血流與蠕動受影響，腸胃不適更容易找上門。

高雄阮綜合醫院消化內科主治醫師丁楷庭指出，冬天門診中，不少患者自述「天一冷就拉肚子」，腹瀉、胃痛、腸胃炎、胃食道逆流等病例明顯增加，其中常見的族群是天冷照穿露肚中空裝「炫腹」的年輕女性。

丁楷庭解釋，人體暴露在寒冷環境中，為維持生命核心運作，會啟動血管收縮機制，優先將血液供應心臟與大腦，腸胃道血流量下降，導致腸胃蠕動受影響，消化功能變差，腸道免疫力也隨之降低，腹痛、胃翻攪進而引發腹瀉。

另一種類型則是冬季頻繁聚餐，尤其麻辣鍋、燒烤、油炸與重口味飲食，容易讓胃酸分泌過多，誘發胃食道逆流與腸胃脹痛。

丁楷庭表示，門診中一對40歲上下夫妻，每周3到4次聚餐必吃麻辣鍋與燒烤，雙雙因胃酸過多、胃食道逆流掛病號，先生有抽菸與飲酒習慣，甚至出現火燒心、吞嚥困難與喉嚨異物感，照胃鏡檢查發現罹患胃潰瘍。

腸胃不只怕冷，也怕溫差過大，丁楷庭提醒，面對冬季腸胃病高峰期，最基本也最有效的原則，就是避免腹部吹冷風，有助維持腸胃道血流穩定與正常蠕動，多喝溫水、少喝冷飲，飲食以暖胃、清淡為主，避免過度油膩、辛辣或難以消化的食物。

愛吃麻辣鍋、燒烤容易讓胃酸分泌過多，增加罹患胃潰瘍風險。圖／阮綜合醫院提供
