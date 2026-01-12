TPASS、生育補助卡關？ 羅智強轟賴總統兩個擺爛就想為造謠添柴火

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報系資料照片

TPASS、生育補助等是否受總預算卡關影響引發關注，國民黨立法院黨團書記長羅智強批評，先前說過有三把鑰匙都在賴清德總統手上，另外是行政院可提案請立法院同意動支，但賴總統就是擺爛，兩個擺爛就是要為造謠添柴火，想為大罷免2.0來鋪路。

今年度中央政府總預算案仍卡關，行政院直指將影響眾多民生所需，在野反嗆賴政府情勒人民。基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，強調不會讓TPASS斷炊；外界也關注，國民黨團是否會先針對比較急迫的新興計畫，或一般性補助先來審查。

國民黨團書記長羅智強說明，總預算延宕的罪魁禍首就是賴總統，三把鑰匙就在賴總統手上，包含軍人加薪、警消退休金預算編足、停砍公教年金等，有這三顆柔軟的心，就沒有任何預算問題，卡住總預算的就是賴總統。另外，按照預算法規定，行政院本來就可以提案請立法院同意動支新增計畫提案，但賴總統與行政院就是擺爛，兩條路都不走，根本就是不想做，是想為大罷免2.0來鋪路。

羅智強指出，國民黨團會與民眾黨立法院黨團共同研究，解決急迫的民生相關法案，只要溝通完成就會有一致性行動，期間都會密切溝通。羅智強也呼籲，請賴總統回頭是岸，不能只想著造謠而不顧預算，現在賴政府兩個擺爛就是要為造謠添柴火。

另外，有網友發現，民進黨立委邱議瑩、黃捷在掃街時所使用的攝影器材，是中國大陸品牌大疆旗下產品，引發質疑。羅智強批評，民進黨抗中保台就是吃自助餐，他人用大陸設備就是親中賣台、滾出台灣，自己用算不算賣台？有沒有抗中保台價值？

國民黨立法院黨團今天開「社宅越蓋越少 照顧弱勢攏係假！」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥 、副書記長許宇甄、立委牛煦庭出席。圖／國民黨團提供

