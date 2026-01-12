44歲男血便誤當痔瘡持續未改善 檢查竟是大腸癌

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名男子到醫院檢查結果顯示，腸道內發現約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。圖／豐原醫院提供
一名44歲男子長期解血便未特別在意，自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，家人催促下到衛福部豐原醫院腸胃科求診，腸胃科主任黃泰銘指出，經檢查結果顯示，男子腸道內發現約3公分腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，合併內痔出血情形，已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。

這名男子具有明顯大腸癌相關家族史，爺爺曾罹患大腸癌，父親有大腸腺瘤性瘜肉病史，他平日以外食為主，屬於大腸癌高風險族群，他到豐原醫院接受舒眠麻醉大腸鏡檢查，降低檢查不適感並提高檢查完整度。

腸胃科主任黃泰銘表示，該名患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。他表示，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。

豐原醫院大腸直腸外科醫師傅峰梧指出，該名患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現，治療上多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。

黃泰銘說，根據國內研究資料，大腸癌若能在早期發現，5年存活率可高達約90%，但若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，5年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。

