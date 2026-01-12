冷氣團今減弱明再增強低溫10度 周六水氣增北東濕涼中南部溫差大

中央氣象署科長林伯東上午指出，過去兩周冷空氣比較強且頻繁影響，本周沒有主要的冷空氣影響，但因在冬天，每天早晚是比較涼的天氣，日夜溫差大。明起有一小股冷空氣影響，感受上又會更冷一些。周六日雖然沒有明顯冷空氣影響，水氣增多，迎風面轉雨濕涼。

林伯東指出，今天台灣雲量多，主要屬於中高層低壓前緣，從南海到台灣雲多，雲層通過或多或少影響台灣天氣，中部以北有零星降雨狀況，今天會持續，要等到冷空氣明天慢慢移動下來，環境才會轉乾。

林伯東指出，新竹苗栗午夜前後輻射冷卻明顯，今天清晨低溫在7到8度，雲層變多之後就慢慢回溫。但連江及台東、花蓮等地區，因雲層較少仍有接近10度的低溫。平地低溫約13-14度。

今天到明天清晨，林伯東表示，大陸冷氣團減弱，低溫約15、16度，但近山區及山谷清晨低溫可能更低；各地高溫在20-23度間。今天受中層低壓通過，各地雲量較多，中部以北、東北部及恆春零星降雨；中部以北3千公尺以上山區有零星降雪機率。

明天到周三，林伯東表示，再受大陸冷氣團影響，低溫再次明顯降低，北部、中部可能有12度低溫，南部13度而花東14度，但近山區及山谷清晨低溫可能更低。由於天氣穩定，受輻射冷卻影響，中部以北近山區可能出現10度低溫。

林伯東表示，這波冷空氣影響時間不久，周四、周五大陸冷氣團減弱，低溫略回升，但中部以北只有13度，且近山區及山谷清晨低溫可能更低；南部、花東低溫約16度，中南部高溫可達26-28度，日夜溫差大。

至於周六、周日，林伯東說，雖然沒有明顯冷空氣影響，水氣增多，基隆、東半部及大台北山區短暫陣雨，感覺比較濕涼，其他地區多雲，早晚偏涼，日夜溫差大。 周四、周五天氣。圖／中央氣象署提供 周六日天氣。圖／中央氣象署提供 今天到明晨天氣。圖／中央氣象署提供 明天白天到周三天氣。圖／中央氣象署提供 本周每天早晚是比較涼的天氣，日夜溫差大。聯合報系資料照片