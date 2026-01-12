快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

影／在野推「未來帳戶」 石崇良憂心資源排擠

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良會前受訪表示，憂心「普惠式」的未來帳戶會對財務與資源造成相對排擠。記者潘俊宏／攝影
立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良會前受訪表示，憂心「普惠式」的未來帳戶會對財務與資源造成相對排擠。記者潘俊宏／攝影

立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良會前受訪表示，憂心「普惠式」的未來帳戶會對財務與資源造成相對排擠，民進黨立委也呼籲希望多辦幾場公聽會廣納意見，不要急著在本會期通過。

石崇良表示，所有政策都是一個選擇，由於資源有限，彼此之間都會有排擠的效果，政府在106年開始選擇由「兒少教育及發展帳戶」開始，對低收入戶、中低收入戶的兒童優先照顧，為兒童在成年18歲的時候能夠有第一桶金，現在又面臨超高齡社會來臨，健保財務、長照財務都需要資源，所以憂心資源有限下會出現排擠效應。

民進黨立委鍾佳濱等人在會議開始時也紛紛發言表示，本會期延會主要是希望通過總預算，不希望「台灣未來帳戶特別條例」這樣福國利民的法案匆促通過，所以希望能辦公聽會廣納各界意見，可以使法案更完備，行政院也有時間推出政院版法案，讓國家下一代得到更好的照顧。

國民黨立委林德福則喊話，希望這項對這項對國家下一代有利的法案，英、美等國都已經推出，照顧下一代刻不容緩，希望官員看待「台灣未來帳戶特別條例」草案不要分政黨顏色，可以好好討論支持該法案。

立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，民進黨立委會議開始時呼籲希望多辦幾場公聽會廣納意見，不要急著在本會期通過。記者潘俊宏／攝影
立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，民進黨立委會議開始時呼籲希望多辦幾場公聽會廣納意見，不要急著在本會期通過。記者潘俊宏／攝影
立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良會前受訪表示，憂心「普惠式」的未來帳戶會對財務與資源造成相對排擠。記者潘俊宏／攝影
立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良會前受訪表示，憂心「普惠式」的未來帳戶會對財務與資源造成相對排擠。記者潘俊宏／攝影
立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良（左二）會前受訪表示，憂心「普惠式」的未來帳戶會對財務與資源造成相對排擠。記者潘俊宏／攝影
立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良（左二）會前受訪表示，憂心「普惠式」的未來帳戶會對財務與資源造成相對排擠。記者潘俊宏／攝影

帳戶 法案 財務

延伸閱讀

被批「硬拗」有少子女化辦公室 石崇良回應黃國昌：已轉型到政院層級

影／「少子女化辦公室」羅生門 石崇良：已轉型到政院層級

代理孕母未納入工生殖法 石崇良：爭議大、兒童權益優先

石崇良改口為「少子女化辦公室」滅火 黃國昌：賴政府容不下講實話的人

相關新聞

明起白天暖如春早晚冷如冬 吳德榮揭熱帶擾動成颱機率

明起白天回暖但早晚很冷，溫差很大；且下半周恐有颱風發展。

1月颱恐生成？粉專：2026年第一個熱帶擾動系統本周可能發展

本周恐有熱帶擾動發展，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周很可能出現2026年第1個熱帶擾動系統。

張景森貼文9理由喊話賴總統 「北宜高鐵政策錯誤 別為選舉硬幹」

交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，行政院前政委張景森今天一早在臉書貼文，指出北宜高鐵是錯誤政策，當年蘇貞昌院長...

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍！業者出動警察迅速查出真相

健身房女廁傳出疑似有針孔，讓會員感到恐慌。有民眾在社群平台發文指出，健身工廠長春女廁所牆面發現可疑的小孔，擔心是針孔攝影...

機車駕照筆試採新制 1月30日起取消是非題 監理站提醒注意

豐原監理站表示，本月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題型式測驗。新制題庫共1050題...

明明沒感冒…一躺下就鼻塞！醫揭2主因 3方法讓你夜晚好眠

鼻塞是感冒的常見症狀，但你知道有些鼻塞不一定是感冒造成的嗎？耳鼻喉科醫師張嘉峻發文，指出晚上睡覺容易鼻塞的「2大元凶」，並分享緩解鼻塞的3個方法，最後提醒民眾，如果嘗試方法後鼻塞依然影響生活，甚至出現打呼或呼吸中止的症狀，請立即就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。