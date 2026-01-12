影／在野推「未來帳戶」 石崇良憂心資源排擠
立法院衛環委員會今天排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良會前受訪表示，憂心「普惠式」的未來帳戶會對財務與資源造成相對排擠，民進黨立委也呼籲希望多辦幾場公聽會廣納意見，不要急著在本會期通過。
石崇良表示，所有政策都是一個選擇，由於資源有限，彼此之間都會有排擠的效果，政府在106年開始選擇由「兒少教育及發展帳戶」開始，對低收入戶、中低收入戶的兒童優先照顧，為兒童在成年18歲的時候能夠有第一桶金，現在又面臨超高齡社會來臨，健保財務、長照財務都需要資源，所以憂心資源有限下會出現排擠效應。
民進黨立委鍾佳濱等人在會議開始時也紛紛發言表示，本會期延會主要是希望通過總預算，不希望「台灣未來帳戶特別條例」這樣福國利民的法案匆促通過，所以希望能辦公聽會廣納各界意見，可以使法案更完備，行政院也有時間推出政院版法案，讓國家下一代得到更好的照顧。
國民黨立委林德福則喊話，希望這項對這項對國家下一代有利的法案，英、美等國都已經推出，照顧下一代刻不容緩，希望官員看待「台灣未來帳戶特別條例」草案不要分政黨顏色，可以好好討論支持該法案。
