賴清德稱為德不卒 蔣萬安：TPASS努力不中斷...再喊軍警消預算

中央總預算持續僵局，國民黨立院黨團擬先放行部分預算如TPASS等；不過賴清德總統稱「為德不卒」。蔣萬安今被問及賴總統說法，蔣表示，TPASS的相關權益及服務，北市府努力讓它持續不中斷。

另外，蔣萬安也提到，行政院與立法院目前針對軍警消相關權益，是否行政院是否應該依法編列預算，行政院才能在立法院順利付委，行政院還是必須要坐下來，好好跟立法院溝通。

蔣萬安今天赴士林區里長座談，針對TPASS北北基桃預算，今天上午4市首長今也齊聚北市開會，討論因應對策。

蔣萬安今再度強調，針對TPASS，地方政府當然會全力讓服務持續下去，但最重要，也就是在中央政府總預算裡面，我們希望行政院應該要好好的跟立法院溝通。尤其針對大家關心的軍警消權益的部分，應該要在總預算裡面來編列，所以這個部分，我想還是要好好地談、好好地溝通。

