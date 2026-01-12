天冷腸胃病多發 醫師：腹部保暖很重要
冬季是腸胃病高峰期，阮綜合醫院醫師丁楷庭說，低溫除了誘發心腦血管問題，也普遍發生腸胃狀況，門診不少愛穿露肚裝、嗜喝冷飲的年輕患者腹痛腹瀉就醫，恐是「肚子著涼」，腹部保暖很重要。
阮綜合醫院今天新聞稿表示，低溫來襲，門診臨床上不少愛穿露肚裝、嗜喝冷飲的年輕患者腹痛腹瀉就醫，或聚餐、暴飲暴食後胃腸脹氣脹痛、胃食道逆流求診。
近期門診有一對約40歲的梁姓夫妻，每週有3到4次晚餐必吃麻辣鍋物、燒烤，雙雙因為胃酸過多、胃食道逆流前來就醫，但先生因有抽菸飲酒習慣，有火燒心、吞嚥困難、喉嚨異物感等，症狀較嚴重。
丁楷庭說，低溫除了誘發心腦血管問題，更普遍發生腸胃狀況。人體為了抵抗寒冷低溫，會啟動血管收縮機制將血液首先供給心臟大腦等核心器官以確保生命體徵，於此同時，腸胃道的血流就可能會減少。
而腸胃道的血流減少，恐造成腸胃蠕動功能變差，或腸胃道免疫力下降、胃發炎等，也容易感冒或感染腸胃炎而引發腹瀉，嚴重者甚至胃發炎胃潰瘍就醫住院。
丁楷庭指出，民眾如從被窩裡起床、從室內到室外、從平地到戶外高山，都必須留意溫差、適時保暖，尤其動作不要過快。
丁楷庭提醒，平時除了多喝溫熱水，少吃冰品冷飲，多吃暖胃食物，少吃油膩、炸物，過於辛辣或難消化食物；另外，聽從「阿嬤的話」，睡覺蓋好肚子，避免腹部吹到風著涼，確實也是有助腸胃道保健之道。
