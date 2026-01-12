張景森貼文9理由喊話賴總統 「北宜高鐵政策錯誤 別為選舉硬幹」

交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，行政院前政委張景森今天一早在臉書貼文，指出北宜高鐵是錯誤政策，當年蘇貞昌院長裁示考量成本，但如今原本1764億的建設暴增4000億元，每小時只開一兩班車，雪隧照常塞，「成本倍增、效益消失」卻未重新評估，他批評交通部和國發會把關失靈，並喊話賴清德總統，重大建設不要被選舉綁架。

早年討論興建北宜直鐵時，因為環評不同意蓋直鐵，後來的替代方案變成蓋高鐵，同時也跳過可行性評估。北宜高鐵進展快速，去年8月通過環評，11月國發會審查通過，目前送到行政院核定中。今年選舉年，又是一項選舉政策利多。

行政院前政委張景森今一早在臉書貼文提出9點理由，痛批「直鐵升級高鐵，決策錯誤的源頭」；前行政院長蘇貞昌的裁示，被扭曲「政策承諾」；成本倍增，卻連個重新評估都沒有。他還點名國發會未能發揮把關功能，讓該計畫在高度爭議中持續推進，淪為「橡皮圖章」。

張景森說，北宜高鐵延伸案，是個典型的公共決策失序案例。檢視相關文件可以發現，問題的源頭出在交通部。原本規劃中的北宜直鐵，後來被交通部高層逕自升級為高鐵，似乎認為如此便可一次解決環境爭議與行車時間問題，送給宜蘭一份「大禮包」。

但正常的交通專業都知道，這種想法根本行不通！因為高鐵功能跟台鐵不同，北宜之間只有4、50公里，不適合高鐵運具。因此高鐵不可能變成台鐵的替代方案，而且把台鐵提升為高鐵，建設經費大幅增加。當時交通部技術官僚沒有勇氣拒絕，只知奉承上意就開始規劃。

張景森指出，蘇貞昌前院長對於高達1764億元的建設經費，並非毫無顧慮，因此他在宜蘭聽取簡報時，對宜蘭高鐵作的明確裁示：這是一項經費超過1700億元重大公共建設，必須兼顧專業與民意，做好完整的評估與規劃，「若效益良好，才樂觀其成」，蘇的態度很清楚：尊重民意、專業評估、確認效益。

此外，根據統計發現，從南部搭高鐵北上的旅客，約21%在板橋站下車，約65%在台北站下車，只有14%會坐到南港，將來到宜蘭的旅客可能更少。

張景森表示，從目前的規劃報告中書可以看出，20年後花了4000億蓋的宜蘭高鐵，1小時只開一兩班，假日或許多開幾班，每天近萬的通勤族及大台北旅客多數不會坐它，仍然開著小汽車，雪隧一樣塞車，經費暴增但效益不存在，這種錯誤規劃應該會被列入交通運輸的教科書。

他說，如此巨大經費落差，絕非單純「物價上漲」或「細部修正」即可解釋，而是當初向行政院報告時，在工程規模、技術假設與財務結構上就存在根本性的錯誤，其草率嚴重錯誤的簡報內容，誤導行政院的政策態度。

如果交通部是嚴謹負責的規劃機關，當發現經費與原估算天差地遠時，就應坦承錯誤，重新進行可行性效益評估，但卻沒有這麼做，而且國發會把關也失靈，難辭其咎。

他喊話賴清德總統與行政院長卓榮泰，請讓國家重大建設回歸理性，若連如此重大公共工程都可以跳過最基本的政策程序，只剩選舉與政治考量，那麼其他建設更令人憂心，國家所付出的代價，將不僅是財政與經濟損失，更是人民對政府治理能力的信任流失。 行政院前政務委員張景森今在臉書貼文，指出北宜高鐵是錯誤政策，喊話賴清德總統，重大建設不要被選舉綁架。圖／張景森臉書 行政院前政務委員張景森今在臉書貼文，指出北宜高鐵是錯誤政策，喊話賴清德總統，重大建設不要被選舉綁架。圖／張景森臉書