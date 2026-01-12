健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍！業者出動警察迅速查出真相
健身房女廁傳出疑似有針孔，讓會員感到恐慌。有民眾在社群平台發文指出，健身工廠長春女廁所牆面發現可疑的小孔，擔心是針孔攝影機，貼文後並引發社群網友熱論。
該會員指出，發現廁所牆面異狀後，有跟工作人員反映，當下工作人員說是釘子，但她覺得不像釘子。第一次遇到，一想到如果自己的畫面出現在暗網什麼的，就哭到發抖。
事後，健身工廠隨即展開檢查並與她聯繫說明，經過檢測並無檢測到紅外設備，該孔洞是「裝飾固定的螺絲外露，非偷拍設備」，也表示今後每一日都會進行紅外檢測，讓她覺得業者處理態度很積極也很耐心，故再發一篇文來澄清一，雖然只是提出疑問，但應該也會給業方造成一些困擾。
健身工廠也說明後續發展，「長春廠男女更衣室全面清空，男女警各一名入內，手持針孔偵測器來檢視，再次強調牆上小洞，不是針孔攝影機鏡頭，隔間內也沒有任何可疑線路。後續將妥善補好處理廁所孔洞，感謝所有脆友，保護會員運動安全，是健身工廠職責。此事件攸關隱私安危，因此，破例拍照佐證，警察確實有來調查，再次強調，健身工廠更衣室，全面禁止拍照錄影，感謝脆友」。
網友回應，「合理的擔心，也讓大家注意偷拍很好，並沒有錯，健身工廠也處理的很好」、「保持懷疑心是對的，保護自己完全沒問題」。但也有網友認為「該篇發文帳號其他PO文都是簡體字，偏偏健身工廠這篇刻意用繁體？只能說健身工廠處理速度很快」。
