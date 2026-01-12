富貴角燈塔15日起封閉整修 預計5月重新開放
台灣最北邊燈塔富貴角燈塔園區，將從15日封閉整修，航港局表示，預計今年5月完成後再全面開放，並會依整修作業進度，滾動調整園區開放時程。
富貴角燈塔建於1897年，為台灣本島最北邊燈塔，航港局今天發布新聞稿表示，園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂須重新施作防水，並進行全區電線更新及既有步道改善等工程。
航港局表示，考量燈塔園區施工期間安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌，預計5月全面開放，並依整修進度滾動調整園區開放時程。
航港局說明，燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至東側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內。
