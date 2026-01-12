快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

菠菜配豆腐會結石？醫指反而是保護身體的聰明吃法

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導

不少人都認為菠菜配豆腐似乎會結石而不敢這樣吃，營養醫學醫師劉博仁今天在臉書指出，這是一個流傳已久的迷思。理論上豆腐（富含鈣）跟菠菜（富含草酸）一起吃，反而是保護身體的聰明吃法。

劉博仁指出，當這兩者在腸道裡相遇，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」。這時候它們還在腸道裡，這個結合後的分子太大，腸道無法吸收，會直接隨著糞便排出體外。換句話說，它們在腸子裡就先「私訂終身」並離開了，反而不會進入血液去作怪。

真正的問題，劉博仁說，往往發生在「單獨」吃了大量高草酸食物，或者腸道功能不佳（例如腸漏症、油脂代謝異常）的時候。這時，過多的草酸鹽像是不受控的旅客，穿過腸壁進入血液循環。一旦進入血液，這些草酸鹽若在腎臟沉積，就是結石；但如果它們隨著血液流動，卡在軟組織、筋膜或關節裡，就可能引發如針刺般的慢性發炎與疼痛。

劉博仁指出，這也是為什麼有些人明明吃得很「養生」，每天打綠拿鐵、吃大量生菜，卻覺得關節莫名酸痛、肌肉僵硬，甚至容易疲勞。他建議，如果長期被慢性疼痛困擾，或許可以試著從減少高草酸食物、多喝水開始微調。

常見的「高草酸食物」包括蔬菜類中的菠菜（含量極高）、甜菜根、莧菜、瑞士甜菜。水果類有楊桃、奇異果（適量即可）、李子。堅果與種子中的杏仁（許多人拿來當零嘴，但草酸很高）、腰果、花生。其他如巧克力（可可含量越高的黑巧克力越多）、濃茶。

劉博仁表示，只要掌握幾個原則，依然可以享受美食。首先，多喝水，這是最關鍵的保護機制。水分是代謝最好的幫手。充足的飲水（建議每天至少 2000-2500cc）可以稀釋尿液中的草酸濃度，避免它們有機會「群聚」形成結晶，並加速將它們排出體外。

第二要善用「鈣」來中和。劉博仁說，吃高草酸蔬菜時，故意搭配富含鈣質的食物（如豆腐、優格、小魚乾），讓它們在腸道就先結合排掉，這就是最好的防禦。第三是改變烹調方式，水煮可以讓草酸溶出，將菠菜或莧菜燙過，把湯汁倒掉再吃，會比直接生食溫和許多。

劉博仁 豆腐 巧克力

延伸閱讀

當廚餘直接倒掉？豆腐包裝水富含蛋白可以做出美味甜點

溫差大急凍OHCA救護報案逾百件 醫揭猝死最危險3大時段

低脂飲食卻「腦霧」…醫揭關鍵是缺了它！吃對可防失智

喝咖啡對身體好不好？醫師：取決於肝臟中的「咖啡因碎紙機」

相關新聞

明起白天暖如春早晚冷如冬 吳德榮揭熱帶擾動成颱機率

明起白天回暖但早晚很冷，溫差很大；且下半周恐有颱風發展。

1月颱恐生成？粉專：2026年第一個熱帶擾動系統本周可能發展

本周恐有熱帶擾動發展，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周很可能出現2026年第1個熱帶擾動系統。

張景森貼文9理由喊話賴總統 「北宜高鐵政策錯誤 別為選舉硬幹」

交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，行政院前政委張景森今天一早在臉書貼文，指出北宜高鐵是錯誤政策，當年蘇貞昌院長...

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍！業者出動警察迅速查出真相

健身房女廁傳出疑似有針孔，讓會員感到恐慌。有民眾在社群平台發文指出，健身工廠長春女廁所牆面發現可疑的小孔，擔心是針孔攝影...

機車駕照筆試採新制 1月30日起取消是非題 監理站提醒注意

豐原監理站表示，本月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題型式測驗。新制題庫共1050題...

明明沒感冒…一躺下就鼻塞！醫揭2主因 3方法讓你夜晚好眠

鼻塞是感冒的常見症狀，但你知道有些鼻塞不一定是感冒造成的嗎？耳鼻喉科醫師張嘉峻發文，指出晚上睡覺容易鼻塞的「2大元凶」，並分享緩解鼻塞的3個方法，最後提醒民眾，如果嘗試方法後鼻塞依然影響生活，甚至出現打呼或呼吸中止的症狀，請立即就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。