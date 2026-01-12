快訊

健保三大新制挹注3.7億元 健保署長陳亮妤：首納兒童癌症質子治療給付

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署署長陳亮妤表示，今年1月1日起，健保署推動三大方案，包含高血脂醫療給付改善方案、新增兒童癌症質子治療給付，增列重大外傷緊急手術或處置加成60%及100%，合計挹注3.7億元，預估一年約3.4萬人受惠。本報資料照片
衛福部健保署自一月一日起推動三大方案，包含高血脂醫療給付改善、新增兒童癌症質子治療給付，增列重大外傷緊急手術或處置加成60%及100%，合計挹注3.7億元，預估一年約3.4萬人受惠。健保署長陳亮妤說，隨著醫療科技創新發展，健保將持續配合臨床照護需求，編列相關預算以新增或修訂醫療服務診療項目，守護民眾健康。

中華民國心臟學會李貽恒理事長表示，動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）為國人十大死因，其中心臟疾病為第2名、腦血管疾病為第4名；低密度膽固醇（LDL-C）升高則是ASCVD重要的危險因子。為降低心血管疾病對國人的威脅，應建立ASCVD照護模式與個別治療LDL-C目標，減少心血管事件造成次發性事件與死亡，改善群體健康。

陳亮妤說，健保署推動論質計酬，自112年起與國內九大醫學會籌畫推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，並共同訂定「動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）風險分級」及「台灣血脂管理臨床路徑共識」，鼓勵院所依循臨床路徑共識提供「極高風險」及「非常高風險」病人追蹤與照護，方案中訂有收案照護費500點至2000點及成功轉介費1000點，方案於今年起實施，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億點。

台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆指出，依國際臨床實證，質子治療透過精準且集中式高能量質子束，破壞腫瘤細胞，並大幅降低對周邊健康組織器官的損傷，與傳統放射線治療相比，更具降低副作用的優勢及後續罹患續發性二次癌的風險，在兒童癌症治療具較佳的安全性與預後。

陳亮妤表示，今年起，健保新增兒童癌症質子治療給付，並依放射線的吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，挹注1.05億點。

另外，健保為強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，新增病患在急診就醫2小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成100%；若在2小時至4小時內得加成60%，預計挹注1.54億點。台灣外傷醫學會秘書長郭令偉說，在學會爭取下，此額外加成獎勵費用規範優先分配於第一線執行人員，以回應投入急重症照護的醫事人員辛勞。

