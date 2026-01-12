誰能戰到最後？《黑白大廚2》話題選手TOP 10

快訊

《黑白大廚2》你最支持誰？

料理階級戰爭再次引爆全球！Netflix實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季強勢回歸，開播僅三週便展現統治級的影響力。根據Netflix官方數據，本季已連續3週霸榜全球TOP 10，不只橫掃印尼、馬來西亞、新加坡等國榜單，更在台灣與韓國穩坐收視第一寶座，成為2026年初現象級的必追綜藝。

本季集結了更狂的隱藏高手與頂尖名廚，從「神級評審」安成宰的犀利講評，到選手間的極限廝殺，每一幕都是社群熱議焦點。究竟是米其林星光熠熠的「白湯匙」能捍衛尊嚴，還是飢渴的「黑湯匙」能下剋上逆襲？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，鎖定2025年12月16日開播至2026年1月6日期間進行調查，在短短三週內，節目總聲量已經累計高達20,153筆！究竟是哪位「主廚」讓全網集體戀愛？又是哪位「黑湯匙」憑藉超狂履歷震懾全場？馬上揭曉《黑白大廚2》話題選手TOP 10！

爆雷警告：本文內容涉及《黑白大廚：料理階級大戰》劇情

No.10 法國爸爸

翻攝Netflix

IG：tommie.d.lee
餐廳BISTROT de YOUNTVILLE

本季公認的「最強催淚彈」！擁有30多年資歷、被譽為首爾清潭洞法餐始祖的「法國爸爸」，曾為了全心照顧發展遲緩的兒子，毅然放下頂尖大廚的光環消失在餐飲界。此次他重披戰袍，不為名利，只求以「黑湯匙」的身分站上競技台，讓12歲且尚未開口說話的兒子，能見證爸爸穿著廚師服料理時最帥氣的身影。他在初賽以一碗展現深厚底蘊的經典「馬賽濃湯」征服評審，晉級瞬間全場掌聲雷動，連在看台區的白湯匙名廚們也紛紛鼓掌致敬，成為本季最令人動容的一幕。

「每當我為了兒子下廚，總是感到又緊張又幸福。」這份真摯的父愛引爆網路淚海，即便後續遺憾止步，但他溫暖的形象早已深植人心。有趣的是，他賽後受訪幽默透露，兒子看節目時雖然專注，卻似乎「更喜歡金度潤主廚」，讓他哭笑不得。目前他經營的法式餐酒館「BISTROT de YOUNTVILLE」已成為粉絲們的朝聖地，這段為了兒子重返廚房的故事，無疑是《黑白大廚2》最溫情動人的篇章。

No.9 小猛獸

翻攝Netflix

IG：_hyeonsi
餐廳：Solbam

「昂～」 一聲奶兇吼叫搭配手爪動作，讓年僅25歲的「小猛獸」一登場便融化全場，被不少網友封為本季「可愛擔當」。這位任職於米其林一星餐廳Solbam的新世代主廚履歷驚人，過去曾歷練於Bicena、Gaon等米其林名店。她還自許「尚未被世人所知，卻像猛獸般敏銳的廚師」，極致反差萌讓她話題不斷。首輪比賽她大膽端出不配白飯的「薄酒野菜」，展現對食材的精準掌控，讓白種元驚嘆：「原來山菜也能讓人想喝酒！」 盛讚其深厚的小菜功力。

「小猛獸」在第二輪比賽中選擇與恩師「白湯匙主廚金姬銀」交戰，在這場「師徒對決」中她展現了青出於藍的實力，戰成1:1平手，雖最終在審議後惜敗，但她對料理的敬意與師徒間亦敵亦友的溫暖互動，成為本季最令人印象深刻的橋段之一。作為不少網友公認的遺珠，社群討論熱度居高不下，粉絲表示：「看她做菜會不自覺姨母笑」、「猛獸和金主廚互動超像姐妹的！都好可愛」，紛紛期待這位實力與顏值兼具的明日之星未來能持續走花路。

No.8 釀酒的尹酒母

Netflix提供
Netflix提供

IG：yunjudang
餐廳：YUNJUDANG 윤주당

自嘲無正規訓練、光鮮背景的「釀酒的尹酒母」，憑藉十年釀酒底蘊逆襲成為本季首位生存的黑湯匙黑馬。初賽時她現場蒸餾燒酒，端出「清酒白肉」與「蝦醬櫛瓜湯」，完美酒食搭配獲安成宰盛讚：「配酒就該這樣吃！」晉級當下她雙手狂抖、喜極而泣的真實反應深深震撼了螢幕前的觀眾，紛紛直呼：「手抖得這麼誇張還是憑實力進前七強」、「看到她晉級莫名的感動」、「好喜歡她！感覺她呈上的每一道料理都是滿滿的誠意」。

聯盟賽中，她與極速派林盛根完美互補，以精準的味覺製作解膩的「涼拌蘿蔔絲」與靈魂「包飯醬」，平衡五花排油膩感，助攻隊伍以第一名強勢晉級，也再次創下聲量高點。而在「無限料理天堂」，她展現職人韌性，在無現成食材下堅持從磨米開始手工製作年糕，端出獨家風味的「手工炒年糕」、「陳年泡菜飯捲」以及「馬鈴薯煎餅」，令評審驚嘆。雖最終遺憾止步，但這位酒母已用最真誠的手藝證明一切，成為本季最讓人難忘的選手之一。

No.7 Sam Kim

Netflix提供
Netflix提供

IG：chefsamkim
餐廳：Trattoria Sam Kim、Osteria Sam Kim

身為韓國義式料理界代表，Sam Kim早因《拜託了冰箱》溫柔專業的形象家喻戶曉。此次參賽全因一段溫馨插曲：第一季播出後兒子被同學問「你爸怎麼沒去？」面對孩子的碎念，他為了圓兒子的心願，大方接受了第二季邀約。

豈料這位名廚在賽場畫風意外「走偏」，與鄭鎬泳的雙人組合承包了全季笑點。從分組時被鄭鎬泳死死勾住手臂「強制組隊」的無奈苦笑，到合作賽中淪為「高級助廚」，滿頭大汗地幫忙按攪拌機、找廚具，他在訪談中忍不住「黑化」吐槽：「事情一直莫名其妙傳過來！」儘管如此，兩人仍完美結合日式與義式技法，以一道烤鮸魚料理征服評審。雖最終在一對一對決中惜敗給好友，但這場比賽也讓相識十年的兩人關係昇華，從客氣的「主廚」改口互稱兄弟。網友紛紛暖心留言：「本拜冰粉只能安慰自己起碼是輸給鄭鎬泳」、「總覺得他還沒秀出真本事」、「很高興他在百忙中還抽空回來」。

No.6 侯德竹

Netflix提供
Netflix提供

IG：theambassador_haobin（餐廳）
餐廳：HAOBIN 호빈

被譽為「韓式中餐之神」的侯德竹，是《黑白大廚 2》中資歷最驚人的白湯匙主廚。擁有超過57年廚藝底蘊的他，不僅是將「佛跳牆」引進韓國的第一人，更曾是首爾新羅酒店中餐廳「八仙」的傳奇總廚兼常務。侯主廚擁有中華民國國籍，這份淵源讓他在台灣社群備受矚目，網友更紛紛引用諧音梗，盛讚大師在賽場上的表現真的「Hold得住（侯德竹）」！從年幼在韓戰中失去雙親，到成為領袖級中餐大師，他那句「只要還能拿起鍋鏟，我就會繼續做下去」，道盡了老派職人的傲骨與謙遜，讓眾人欽佩不已。

在比賽中，侯主廚的旅程可謂高潮迭起。雖然在團隊賽中端出的「芒果龍蝦」因大膽運用現成美乃滋，被網友辣評為「高級版鳳梨蝦球」而引發熱議。但他隨即在「無限紅蘿蔔地獄」中大顯神威，以精確掌控製作出的「紅蘿蔔炸醬麵」與精緻點心，展現了宗師級的硬實力，讓評審與觀眾心服口服。即便地位崇高，侯主廚在賽場上始終保持從容、優雅且謙卑的態度，讓網友紛紛感嘆：「他看起來很想回家，但實力不允許他在這停下」、「每場都從從容容游刃有餘」、「欣賞他的語調和態度，體力充沛地堅持到最後」。

No.5 鄭鎬泳

Netflix提供
Netflix提供

IG：jung_hoyoung_caden_
餐廳：Caden

擁有圓滾滾身材與招牌笑容的鄭鎬泳，因外型酷似《神隱少女》中的巨嬰老鼠「坊寶寶」而廣受喜愛。同時也是《拜託了冰箱》元老的鄭主廚看似綜藝咖，實則是出身日本頂尖「大阪辻調理師專門學校」的正統日料大師，旗下餐廳更是首爾排隊名店。他在首戰以高難度的「吊掛殺魚法」震懾全場，展現了50歲大叔深藏不露的職人底蘊。而在「3對3王牌對決」中，面對豆腐、石斑魚、帶骨牛等棘手食材，鄭鎬泳率先拋出建議，提出「香煎石斑魚佐蔬菜豆腐球」的創意菜單。雖醬汁被評稍甜，但最終成功幫助團隊奪勝。

除了展現絕技，他與老友Sam Kim的「攪拌機名場面」更是高聲量的關鍵來源。比賽中他一句無辜許願：「若有人幫忙按著攪拌機就好了...」下秒名廚Sam Kim便滿頭大汗地認命充當助手，讓網友笑翻直呼：「鄭真的撒嬌鬼，好可愛」、「配樂還搭配慢動作，我重看了兩三次」。雖最終遺憾止步，但他憑藉深厚的鮮味掌控力與超強觀眾緣，成為觀眾眼中實力與綜藝感兼具的頂級主廚。

No.4 崔康祿

Netflix提供
Netflix提供

IG：roi_choi

以「隱藏白湯匙」驚喜回歸的崔康祿，無疑是本季話題熱度飆升最快的選手。這位海軍陸戰隊出身、曾負債累累的上班族，憑藉對料理的執著在《廚神當道韓國版2》奪冠逆襲。隨著《黑白大廚2》節目集數推進，他那極度內向卻總能一本正經拋梗的反差萌，也讓網路討論度居高不下；「是我啊，紫蘇油」、「如果輸了，就會被淘汰」、「這道菜有媽媽的味道，雖然我是爸爸」，他每一次開口幾乎都成為社群瘋傳的迷因，被網友封為「金句製造機」。

相較於第一季在團隊賽慘遭淘汰，本季他展現了截然不同的企圖心；不僅在隊友比賽時罕見地站在高台大聲提醒，更在準決賽化身「貪心的燉煮人」，充分利用180分鐘，堅持將鮑魚、星鰻、赤鮭等食材獨立燉煮，端出如珠寶盒般璀璨的「蒸壽司」，以壓倒性的極致美味直通決賽，讓全網沸騰。網友對他的晉級激動不已，紛紛大讚：「看到他晉級，突然又有看下去的動力了」、「這季的崔康祿真的超棒，穩紮穩打」、「看他一道料理直衝第一名，看得我好激動」。從第一季遺憾止步到本季強勢殺進決賽，氣勢如虹的他，已成為無數觀眾心中呼聲最高的冠軍得主。

No.3 善財法師

Netflix提供
Netflix提供

在充滿煙硝味的競技節目中，善財法師的出現猶如一襲清風，不僅身分特殊，更帶來了震撼感官的「減法美學」。身為韓國曹溪宗首位認證的「寺剎飲食大師」，曾因肝病被宣告時日無多的她，靠著純淨的寺院飲食重獲新生。這段經歷讓她深信「食物即生命」，致力推廣藥食同源的智慧，甚至曾受邀至法國藍帶廚藝學院演講。此次參賽，她將對手視為「共同修行的道友」，其超凡脫俗的氣度讓觀眾感嘆不已。

「寺剎飲食」嚴格禁絕蔥蒜、五辛與肉類，在這樣的限制下，善財法師以「松子」為題端出「僧笑松子蔬菜麵」，僅用鹽巴調味，卻讓嚴苛的安成宰大為驚艷，盛讚其香味濃郁且充滿節制美學，直呼「這不是普通人做得出來的」。節目播出後掀起一股「復刻潮」，無數網友跟著製作法師的「僧笑松子蔬菜麵」與拌飯醬，紛紛表示「復刻了善財法師的兩種拌飯醬，超級好吃」、「法師釀造的醬油是大醬現代調味無法比擬的」、「雖然天氣冷還是吃了松子冷麵，真的太美味」。雖然善財法師最終未能挺進決賽，但她那慈悲的身影與純粹的料理，已成功讓韓國的「寺剎飲食」跨越宗教與國界，再次成為國際矚目的美食哲學。

No.2 料理怪物

Netflix提供
Netflix提供

IG：hasunglee

若論黑湯匙陣營中最狂履歷，非「料理怪物」莫屬。他是史上首位進入丹麥世界第一名店Geranium的亞裔正職廚師，後於紐約Atomix帶隊摘下米其林二星，更曾在傳奇三星名店The French Laundry擔任副主廚。在他粗獷蓄鬍的外表下，藏著極度細膩的烹飪靈魂與強迫症般的條理，被公認為黑湯匙的最強戰力。

本季最熱議的話題，莫過於他與白湯匙主廚孫鍾元的「強強聯手」。兩人在團體賽中一拍即合，當孫鍾元拿出Excel排出精確至5分鐘的烹飪時程表時，向來強勢的料理怪物竟露出了滿意的笑容，被網友戲稱是「兩個J人的浪漫」。兩人默契演繹的「華爾道夫沙拉」雖獲好評，卻因賽制被迫在下一輪進行1對1殊死戰。然而，Netflix卻在關鍵時刻出現重大剪輯失誤！在比賽結果揭曉前，畫面竟意外閃過他別著本名「李河成」名牌的鏡頭，間接劇透他已擊敗孫鍾元晉級，讓全網錯愕不已。

雖然他在團體賽中的強勢作風曾引發「過於傲慢」的爭議，但也有不少觀眾反駁力挺：「跟孫一隊時，自己做得不好立刻道歉，很有氣度」、「個性很鮮明，不討厭他」。目前節目正卡在總決賽前的最高潮，在崔康祿已率先搶下冠軍賽門票的情況下，究竟「料理怪物」能否不負眾望，殺出重圍拿下最後一張決賽入場券？全網觀眾都屏息以待。

No.1 孫鍾元

Netflix提供
Netflix提供

IG：jw.sson
餐廳：L'Amant Secret（西餐）、Eatanic Garden（韓食）

榮登本季聲量冠軍的，正是讓無數觀眾陷入戀愛的「天菜主廚」孫鍾元。擁有183公分修長身高與貴公子氣質的他，背景卻是超硬派的「理工男」。大學主修土木工程，半路轉道前往美國CIA廚藝學院，並曾在全球第一餐廳Noma修業。如今的他，是韓國唯一同時掌管兩家米其林一星餐廳的行政主廚，完美展現了「腦性男」的極致魅力。

有別於其他主廚的強勢，孫鍾元在節目中以「紳士般的優雅」征服全場，總是用最溫柔的態度展現最高效的執行力，被封為「國民好感男」。他在與「料理怪物」的1對1宿命對決中，因微小差距遺憾落敗，無緣晉級TOP 7。雖然孫鍾元成熟地表示「輸得很痛快」，但大批網友仍難掩失落，聲量瞬間飆破天際：「雖然很遺憾，只能感嘆這兩個太早對上了」、「我真的好想看孫Chef的無限料理喔」、「孫Chef被淘汰，一瞬間就不想再追下去了」。

隨著孫鍾元的爆紅，許多新入坑的粉絲紛紛回頭考古《拜託了冰箱》，才發現他早已是資深粉眼中的「寶藏主廚」。他不僅首戰就擊敗元老獲得青睞，更能在15分鐘的高壓對決中優雅地整理桌面、帥氣抽毛巾，展現從容不迫的細節控魅力。網友紛紛推坑：「泥鰍麵那集真的是他的Highlight」、「看孫鍾元做菜很舒適啊～乾淨俐落又漂亮」、「尤其他們越來越熟後面就更好看」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年12月16日至2026年1月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

料理 餐廳

