乾味真相只有一個 為什麼千翔肉乾一開封就消失？

肉乾不見了，而且一口氣少了三包。究竟是誰，在家中悄悄犯案？別急，就像名偵探柯南說的：「真相，永遠只有一個！」在農曆新年前夕，一場名為「乾・味・真・相」的懸疑事件，就此展開。

農曆新年將近，家中總會多準備幾樣零食，無論是親友團聚、外出踏青，還是窩在沙發追劇解饞，桌上少不了「越吃越順口」的伴手點心。其中，最容易一開封就停不下來的，往往是肉乾與肉鬆蛋捲。

今年春節，「一馬當鮮」限定禮盒已推出，特厚蜜汁肉乾、蒜香豬肉乾、豬肉絲，還有包進招牌豬肉鬆的肉鬆蛋捲，才剛擺上桌，就成了全家共享、也最容易失守的美味。

案發現場，是三代同堂的客廳。桌上留下三個空空的肉乾包裝袋，第一個發現肉乾不見的是媽媽：「肉乾呢？」，兒子推了推眼鏡，鏡片一閃，腦中警鈴大作：「我已經知道是誰了。」

是半夜肚子餓的爸爸？還是邊煮飯邊忍不住偷吃的媽媽？

又或者，是看報紙時嘴巴也沒閒著的阿公？連狗狗小白都被列入嫌疑名單，畢竟，肉乾飄出的股香氣實在難以抗拒！

兒子：「線索在肉香裡。」，當他蹲下拿出放大鏡追蹤地上的肉乾碎屑推理時，這才發現，這不是偷吃，而是一打開就忍不住一直吃。

推理隨著推開阿公房門得到揭曉。他手上拿著的，正是千翔的「特厚蜜汁肉乾」。厚切肉乾一口咬下，肉汁在口中爆開，甜中帶鹹的秘製滷汁，是傳承多年的經典味道，厚切Q彈爆汁的滋味，難怪讓人一試成主顧。

氣味果然是重要線索，另一股濃郁蒜香接力出現。爸爸默默被「蒜香豬肉乾」圈粉，一片接一片，蒜香濃而不嗆，堪稱最犯規的下酒良伴。

而沙發另一端，媽媽追劇的同時，隨著劇情起伏袋子也慢慢變空，微甜微鹹、濕潤不柴，味道超涮嘴，這豬肉絲被封為追劇殺手，一點也不誇張。

最後，兒子再次推眼鏡：「原來如此。」真正的兇手，從來不是某一個人，而是50年老字號「千翔肉乾」的香氣！無論是特厚蜜汁肉乾、蒜香豬肉乾還是豬肉絲都是香氣當道，再加上包著千翔招牌豬肉鬆的「肉鬆蛋捲」那香鬆酥脆的美好滋味，一吃就停不下來。至於狗狗小白，只能在一旁搖尾巴，表示殘念。

2026春節，千翔肉乾推出「一馬當鮮」限定禮盒，1月9日至2月16日全面9折，售價880元，優惠價799元，折扣後每盒只要719元，滿2,000元還可宅配免運。

同步推出的「捲進肉肉禮盒」，任選一款肉乾加肉鬆蛋捲，售價770元，9折後只要693元，肉鬆蛋捲使用千翔招牌豬肉鬆，那滋味打趴市售一票肉鬆蛋捲！

有些真相，一旦知道，就再也藏不住。

今年春節，小心一打開就只剩包裝袋。

👉 更多訂購資訊請見千翔肉乾官方網站

https://www.chsfc.com.tw

一馬當鮮限定禮盒。 圖／千翔食品 提供

捲進肉肉禮盒。 圖／千翔食品 提供