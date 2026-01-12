本周低溫大幅減緩 天氣風險：日夜溫差仍大

1月以來冷空氣一波波，冷個沒完。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，本周受東北季風強弱變化為主，低溫較上周大幅減緩，但日夜溫差仍大。

林孝儒指出，今日清晨前受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍是寒冷，平地仍有近10度或以下低溫出現。白天起大陸冷氣團進一步減弱，各地高溫明顯回升。預測北部至東部高溫可回升至18-20度，中南部約21-24度。夜間低溫約13-15度，局部沿海空曠或近山平地郊區仍因輻射冷卻偏低，日夜溫差較大，越往南部越明顯。各地多雲局部陰天氣，僅高山及東部有些短暫陣雨，降雨偏少。

林孝儒指出，明日起至周末，北方冷空氣勢力較上周偏弱，預測以東北季風強弱變化為主，降溫幅度不若上周寒冷。北部至東部高溫約18-23度，低溫多介於13-16度；中部高溫約21-25度或更高，低溫介於13-18度，低溫仍有寒意，日夜溫差仍大。

周二至周四環境偏乾，各地以晴時多雲天氣為主；周五至周末隨東北季風水氣逐漸影響，東部或至大台北及北部山區陸續轉陰有短暫陣雨。

林孝儒說，目前預報模式顯示本周於菲律賓東方洋面有熱帶系統發展靠近趨勢，實際雲簇與強度仍待觀察。此季節即使南方洋面有熱帶系統發展，大概對台灣都不太有威脅性，目前研判未來距離台灣較遠、對本島天氣無影響。若有影響，也多為間接海象不穩定可能，建議海邊活動可視預報浪況調整行程留意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。