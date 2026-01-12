快訊

網紅代理師／師資荒擴大 無證代理破萬人雙北占比飆高

人氣網紅疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳 政府單位已介入

台股早盤大漲逾300點再創新高 台積電開1,700元、上漲20元

機車駕照筆試採新制 1月30日起取消是非題 監理站提醒注意

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原監理站提醒考生，1月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。圖／豐原監理站提供
豐原監理站提醒考生，1月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。圖／豐原監理站提供

豐原監理站表示，本月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題型式測驗。新制題庫共1050題選擇題，監理站提醒考生，即日起預約今年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。

公路局114年規劃駕照管理三策略將於115年陸續實施，改革的核心理念就是以人為本，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。今年1月要上路的措施有「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」共4項措施。

豐原監理站長朱豐誠說明，機車筆試新制將於115年1月30日正式實施，民眾即日起預約115年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。考生如預約考試日期為115年1月29日（含）以前，可使用舊制模擬測驗；如預約日期為115年1月30日（含）以後，可使用新制模擬測驗。

監理站 駕照 豐原

延伸閱讀

注意！中興新村圓環標線將重畫 剩1車道增分隔島

台中監理站「光頭張先生」獲5星好評糗回「還有幾根」 交通部長要獎勵

免試換駕照 金鐘出現通宵排隊黨 港運輸署將推上網預約

機車考照大改版！1/30起取消是非題 題目全變選擇題 情境題暴增

相關新聞

明起白天暖如春早晚冷如冬 吳德榮揭熱帶擾動成颱機率

明起白天回暖但早晚很冷，溫差很大；且下半周恐有颱風發展。

器捐驟減 全台1.1萬人苦等移植

去年器捐簽署人數明顯下滑，且器捐個案下降幅度更大，創下近九年新低，二○二四年器捐案例三六六人，去年不及三百人，少了近三成...

1月颱恐生成？粉專：2026年第一個熱帶擾動系統本周可能發展

本周恐有熱帶擾動發展，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周很可能出現2026年第1個熱帶擾動系統。

TPASS不斷炊 基北北桃今商對策

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，強調不會讓TPASS斷炊。新北副...

太冷誘發心血管疾病 單日40人心肺驟停送醫

近日嚴寒，消防署統計一月一日至十日因非創傷性因素導致到院前心肺功能停止（OHCA）人數三一四人，八日受強烈冷氣團與輻射冷...

機車駕照筆試採新制 1月30日起取消是非題 監理站提醒注意

豐原監理站表示，本月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題型式測驗。新制題庫共1050題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。