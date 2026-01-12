機車駕照筆試採新制 1月30日起取消是非題 監理站提醒注意
豐原監理站表示，本月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題型式測驗。新制題庫共1050題選擇題，監理站提醒考生，即日起預約今年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。
公路局114年規劃駕照管理三策略將於115年陸續實施，改革的核心理念就是以人為本，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。今年1月要上路的措施有「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」共4項措施。
豐原監理站長朱豐誠說明，機車筆試新制將於115年1月30日正式實施，民眾即日起預約115年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。考生如預約考試日期為115年1月29日（含）以前，可使用舊制模擬測驗；如預約日期為115年1月30日（含）以後，可使用新制模擬測驗。
