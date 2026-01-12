快訊

明明沒感冒…一躺下就鼻塞！醫揭2主因 3方法讓你夜晚好眠

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科醫師張嘉峻指出晚上睡覺容易鼻塞的「2大元凶」，並分享緩解鼻塞的3個方法。示意圖／ingimage
鼻塞是感冒的常見症狀，但你知道有些鼻塞不一定是感冒造成的嗎？耳鼻喉科醫師張嘉峻發文，指出晚上睡覺容易鼻塞的「2大元凶」，並分享緩解鼻塞的3個方法，最後提醒民眾，如果嘗試方法後鼻塞依然影響生活，甚至出現打呼或呼吸中止的症狀，請立即就醫。

耳鼻喉科醫師張嘉峻在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文，表示很多人問他為何白天呼吸順暢，晚上躺著睡覺時鼻子就塞住呢？人們總以為是感冒或過敏的原因，但其實跟「生理構造」和「自律神經」有關。

張嘉峻指出，地心引力在白天幫助血液往下半身流動，但睡覺平躺時血液容易回流聚集在頭部，造成鼻腔內的下鼻甲膨脹，呼吸道自然變窄；自律神經在晚上睡覺時，負責放鬆的副交感神經會讓血管擴張，雖能讓身體休息，卻也使鼻黏膜充血明顯，加劇鼻塞的感覺。

此外，「生活環境與習慣」也是幕後黑手，常見的過敏原塵蟎會藏在枕頭棉被裡，需要定時清理；冷空氣也會刺激鼻黏膜神經，造成腫脹反應。面對鼻塞，張嘉峻分享3個緩解方法：

一、睡前熱敷口鼻

將溫熱的毛巾敷在鼻子上3到5分鐘，能夠促進血液循環，緩解鼻黏膜的腫脹感。

二、墊高枕頭

使用地心引力的原理，把枕頭稍微墊高一些，可以減少鼻部血液充血，讓呼吸更加順暢。

三、定期清潔與控制濕度

建議每過兩周定期清洗寢具減少塵蟎、室內溼度維持在50%到60%，過於乾燥或潮濕都容易造成鼻塞。

張嘉峻最後提醒，如果嘗試以上方法後鼻塞依舊影響生活，甚至出現打呼或呼吸中止的情況，記得去看醫師，看看是否有其他問題。

明明沒感冒…一躺下就鼻塞！醫揭2主因 3方法讓你夜晚好眠

