冷到明天 賈新興：周五周六台北高溫27度下周一氣溫再降

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，冷到明天，之後就回暖。18日前天氣穩定晴朗、日夜溫差大。聯合報系資料照片
1月起冷空氣一波接一波，今天清晨新竹關西7.4度，苗栗8.1度，台北14.2度，要冷到何時？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，冷到明天，之後就回暖。18日前天氣穩定晴朗、日夜溫差大。19日（下周一）起東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有雨、氣溫降。

賈新興指出，最近受冷空氣影響，以台北測站為例，白天高溫約21、22度，清晨低溫約13、14度，14日開始溫度回升，高溫從21、22度到周五、周六可升到26、27度。19日起東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有雨，氣溫再降。

賈新興指出，觀察14日至15日於菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率，發展成熱帶性低氣壓機率很高，是否升級成颱風要再觀察，因為離菲律賓很近，對菲律賓天氣會有影響。

最近天氣，賈新興指出，13日至15日各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。16日午後桃園以北山區及宜花東有零星短暫雨。17日午後桃園以北山區、基宜花和台東山區有零星短暫雨。18日清晨東北角及宜花有零星短暫雨，午後宜花東及鵝鑾鼻一帶零星短暫雨。

至於19日至21日受東北季風增強影響，賈新興說，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹及花東亦有零星短暫雨。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

桃園 賈新興

相關新聞

明起白天暖如春早晚冷如冬 吳德榮揭熱帶擾動成颱機率

明起白天回暖但早晚很冷，溫差很大；且下半周恐有颱風發展。

器捐驟減 全台1.1萬人苦等移植

去年器捐簽署人數明顯下滑，且器捐個案下降幅度更大，創下近九年新低，二○二四年器捐案例三六六人，去年不及三百人，少了近三成...

1月颱恐生成？粉專：2026年第一個熱帶擾動系統本周可能發展

本周恐有熱帶擾動發展，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周很可能出現2026年第1個熱帶擾動系統。

TPASS不斷炊 基北北桃今商對策

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，強調不會讓TPASS斷炊。新北副...

太冷誘發心血管疾病 單日40人心肺驟停送醫

近日嚴寒，消防署統計一月一日至十日因非創傷性因素導致到院前心肺功能停止（OHCA）人數三一四人，八日受強烈冷氣團與輻射冷...

機車駕照筆試採新制 1月30日起取消是非題 監理站提醒注意

豐原監理站表示，本月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題型式測驗。新制題庫共1050題...

