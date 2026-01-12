冷到明天 賈新興：周五周六台北高溫27度下周一氣溫再降

1月起冷空氣一波接一波，今天清晨新竹關西7.4度，苗栗8.1度，台北14.2度，要冷到何時？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，冷到明天，之後就回暖。18日前天氣穩定晴朗、日夜溫差大。19日（下周一）起東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有雨、氣溫降。

賈新興指出，最近受冷空氣影響，以台北測站為例，白天高溫約21、22度，清晨低溫約13、14度，14日開始溫度回升，高溫從21、22度到周五、周六可升到26、27度。19日起東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有雨，氣溫再降。

賈新興指出，觀察14日至15日於菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率，發展成熱帶性低氣壓機率很高，是否升級成颱風要再觀察，因為離菲律賓很近，對菲律賓天氣會有影響。

最近天氣，賈新興指出，13日至15日各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。16日午後桃園以北山區及宜花東有零星短暫雨。17日午後桃園以北山區、基宜花和台東山區有零星短暫雨。18日清晨東北角及宜花有零星短暫雨，午後宜花東及鵝鑾鼻一帶零星短暫雨。

至於19日至21日受東北季風增強影響，賈新興說，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹及花東亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。