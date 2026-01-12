1月颱恐生成？粉專：2026年第一個熱帶擾動系統本周可能發展
本周恐有熱帶擾動發展，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周很可能出現2026年第1個熱帶擾動系統。
「林老師氣象站」表示，根據美國（NCEP，AIGFS）以及歐洲（EC-AIFS）等數值模式，今晨最新模擬結果均顯示，15日前後菲律賓東部外海有熱帶擾動生成的訊號，非常有可能會成為2026年的第1個熱帶擾動系統。
若從氣候統計資料來看，1月在西北太平洋或南海海域就出現颱風並非異常，只是數量非常少；且過去尚未有過1月侵台的紀錄，熱帶擾動是否會繼續再發展為颱風？或是會對台灣產生多大間接影響？可以再繼續追蹤觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
