明起白天暖如春早晚冷如冬 吳德榮揭熱帶擾動成颱機率

明起白天回暖但早晚很冷，溫差很大；且下半周恐有颱風發展。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。與「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整，應續觀察。

吳德榮指出，今晨冷空氣「臨去秋波」，竹苗因「輻射冷卻」加成，氣溫降得比昨晨還低。截至上午4時52分，本島縣市平地的最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)7.4度，苗栗(三灣鄉)7.8度。各地區平地的最低氣溫約在11、12度。

吳德榮表示，今日各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北轉舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部12至22度、中部11至27度、南部12至28度及東部11至24度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至周五各地大多晴朗穩定，冷空氣續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸「暖如春」，但因「輻射冷卻」強早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。周六、下周日(17、18日)西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多、轉有局部短暫雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。