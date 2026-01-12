凌晨05時17分花蓮秀林鄉規模3.2地震 最大震度2級
花蓮秀林鄉凌晨發生規模3.2有感地震
今（2026）年1月12日凌晨05:17分，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模3.2的地震，震源深度約18.4公里，屬於極淺層地震。此次地震的震央位於花蓮縣政府西方約15.4公里處，搖晃範圍涵蓋花蓮周邊地區，當地部分地區有感地動。根據中央氣象署資料，本次地震最大震度為花蓮縣銅門2級。
最大震度2級地區:花蓮縣
花蓮縣銅門地區感受到最大震度2級的輕震，通常大多數人可感覺搖晃，電燈或懸掛物會輕微擺動，靜止的車輛亦會有輕微搖晃。雖為輕震，但仍需注意室內物品安全，避免因突然晃動導致物品掉落。
最大震度1級地區:南投縣
南投縣部分地區錄得1級地震感受，屬於微震，人們在靜止時可能感覺到輕微搖晃，影響相對較小。
地震安全宣導
此次地震震度皆未達3級以上，未造成明顯災害。仍提醒民眾平時應熟悉並遵守防震守則：地震發生時，室內應保持鎮定，採取「趴下、掩護、穩住」原則，並遠離窗戶及懸掛物。室外則應移至空曠地帶，避開電線杆及招牌。地震後請檢查家中水、電、瓦斯管線安全，並持續關注官方資訊，注意可能餘震。
（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署，）
