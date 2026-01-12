國美館、北美館強強聯手 「色彩魔術師」廖繼春大展夢幻登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」。廖繼春是台灣第一代西洋畫家中，最具現代繪畫觀念的一位。圖為廖繼春作品「作品A」。圖／國美館提供
國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」。廖繼春是台灣第一代西洋畫家中，最具現代繪畫觀念的一位。圖為廖繼春作品「作品A」。圖／國美館提供

廖繼春是台灣美術界公認的色彩魔術師，也是台灣第一代西洋畫家中，最具現代繪畫觀念的一位。今年是廖繼春辭世五十周年，台灣兩大美術館國美館、北美館攜手合作，二月將在國美館展出「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」。北美館特別出借卅五件廖繼春典藏作品，包含其於一九二八年創作、曾入選日本第九回帝國美術展覽會的重要代表作「有香蕉樹的院子」。

廖繼春一九○二年生於豐原農家，就讀國語學校時開始自學油畫。一九二四年與陳澄波同船赴日考取東京美術學校圖書師範科。返台後，首屆台展廖繼春即以「靜物」獲得特選，隔年再以「有香蕉樹的院子」入選帝展，備受矚目。

一九九六年，廖繼春之子廖述文捐贈一批廖繼春畫作予北美館。北美館今年協辦國美館展覽「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，特別出借卅五件廖繼春典藏作品，包括標誌廖繼春色彩魔力的起點「有香蕉樹的院子」。北美館館長駱麗貞指出，北美館典藏大量前輩藝術家作品，歷來投入相關研究、修復作業不輟；本次展覽合作，除了讓觀眾完整認識廖繼春創作的發展軌跡，也彰顯兩館在推動台灣美術史研究與公眾推廣上的努力。

廖繼春留日期間受到強調自然光影與色彩的外光派影響，並曾三度與日本野獸主義大師梅原龍三郎相偕寫生，作品傾向野獸主義的表現風格。一九六○年代他應美國國務院之邀赴歐美考察，發現繪畫最關鍵的核心在於內容而非形體，其畫筆從此突破了造型與色彩、媒材與技法的限制，自由自在表達內心世界，形成了明朗和諧的廖繼春風格。他筆下的景物都被賦予畫家主觀的色彩，並非一般人眼中看到的色彩，而是畫家恬淡自在的內心世界，贏得「色彩魔術師」的美譽。

國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，廖繼春以繽紛躍動的色彩風格聞名。圖為廖繼春作品「風景A」。圖／國美館提供
國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，廖繼春以繽紛躍動的色彩風格聞名。圖為廖繼春作品「風景A」。圖／國美館提供

畫家 香蕉 日本

延伸閱讀

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

喜見郭雪湖之女郭香美結合膠彩與AI 國美館前館長嘆「對不起前輩藝術家」

邁向 2050 淨零碳排　台北新車大展論壇聚焦「移動革命」關鍵路徑

全國學生美術比賽102件特優 優先席、手機沉迷入畫

相關新聞

器捐驟減 全台1.1萬人苦等移植

去年器捐簽署人數明顯下滑，且器捐個案下降幅度更大，創下近九年新低，二○二四年器捐案例三六六人，去年不及三百人，少了近三成...

周五前白天漸回暖「早晚低溫僅11度」 周末恐有熱帶擾動發展

明天大陸冷氣團減弱，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響仍感受偏冷，尤其周三低溫恐下探11度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1...

TPASS不斷炊 基北北桃今商對策

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，強調不會讓TPASS斷炊。新北副...

太冷誘發心血管疾病 單日40人心肺驟停送醫

近日嚴寒，消防署統計一月一日至十日因非創傷性因素導致到院前心肺功能停止（OHCA）人數三一四人，八日受強烈冷氣團與輻射冷...

TPASS月票恐斷炊？桃園通勤族憂開銷暴增：政治不要影響民生

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕「斷炊」。桃園不少民眾搭乘台鐵、國道客運轉乘捷運通勤雙北上班，面對政策不確定性，直...

連日低溫蛋雞減產 蛋價12日起漲3元

強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，天氣冷颼颼，連蛋雞也受不了。台北市蛋商公會昨表示，連日低溫造成部分蛋雞產蛋量減少，加上農曆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。