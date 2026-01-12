日夜溫差大 14日下探11度
今天大陸冷氣團減弱，但夜晚、清晨受輻射冷卻影響仍感受偏冷，周三低溫恐下探十一度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周將有兩波東北季風南下，周二、周三為第一波，周六至下周一為第二波，但沒有明顯冷空氣，僅風力稍強，第二波影響期間水氣較多，迎風面有降雨機率。
劉沛滕說，周五前各地白天高溫約廿度，中南部廿四、廿五度，夜間、清晨受輻射冷卻影響，西半部低溫僅十三至十五度，其中周三清晨雲量較少，局部地區低溫恐下探十一、十二度，日夜溫差大。
天氣部分，劉沛滕指出，未來一周有兩波東北季風南下，周二、周三受到第一波影響，東半部有零星降雨，周六至下周一受第二波影響。
劉沛滕表示，今天白天冷氣團減弱，水氣不多，周五前西半部多為晴到多雲的穩定天氣，東半部多雲，僅花東有零星降雨；周六至下周一第二波東北季風影響，這波帶來的水氣較多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部降雨。
劉沛滕提及，目前菲律賓東南側海面有低壓發展情形，是否形成熱帶性低氣壓或增強為颱風需再觀察，預估時間點為周五至周六後。
劉沛滕分析，台灣冬季雖受北邊冷空氣影響，但北緯五至十度的範圍仍為低壓環境，每年一月平均會有一個颱風生成，但距離較遠，不會影響台灣，預計五、六月後，颱風才會往北移動影響台灣。
